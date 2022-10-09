自由共和國》蕭新煌／18歲公民權YES

11月26日的九合一地方選舉，還附帶一項很重要的公民投票，那就是十八歲公民權修憲案的複決公投。圖為青民協和高中生日前在西門町快閃遊說社會大眾支持18歲公民權。 （資料照，青民協提供）

蕭新煌／總統府資政

今年十一月廿六日的九合一地方選舉，其實還附帶一項很重要的公民投票，那就是十八歲公民權修憲案的複決公投。九月廿八日公告期滿，立即交由中選會著手辦理。此項公民投票是在三月廿五日立法院跨黨派無異議通過，經過六個月公告後成案。這是台灣憲政史上，首次交由公民複決的修憲案，也是重新定義憲法中的「公民權年齡」，從現行的廿歲降到十八歲；但要獲得超過九六五萬張同意票才能過關。

在現今政黨生態下，在立法院跨黨派無異議通過，何等不易。在當時，就有人說風涼話，除了執政的民進黨外，其他的政黨都抱著自己不做壞人，讓公民投票決定能否過關。如果各黨都真有修憲共識，選戰迄今所有政黨和候選人也應該熱烈宣傳此一公投案，鼓吹選民去支持這項十八歲公民權才對。但觀察選戰迄今的發展，除了蔡總統兼民進黨主席在不同大型場合多次公開倡議呼籲外，我似乎沒有看到其他政黨或候選人關心這次十八歲公民權的修憲公投案。這令我相當不樂觀，甚至憂心此一修憲案恐會不幸腹死胎中。

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十八歲公投案象徵台灣民主體制的另一步深化進展，它代表更文明、更進步，也更象徵著跨代的信任。全世界已經有超過一百個國家已實施了十八歲公民權，台灣竟然屬於少數的一邊，也就是最後十二個國家把投票權仍訂在十八歲以上；說來真是台灣民主發展的一個缺憾和不足。鄰國的日本、韓、泰、印度都是把十八歲訂為有選舉投票權。

由於台灣的選舉投票趨勢一向是年輕者和首投族支持民進黨，年長者較傾向國民黨，因此長期以來，國民黨一直較反對公民權降低到十八歲，生怕產生更多的反對派選民，這種一黨之私的反對考量，的確過於消極和不智，並非一個有志氣的「民主政黨」所應表現的態度和擔當。怕年輕人不支持，那就應該努力改變黨性黨格，爭取年輕人的認同才對。這種鴕鳥式的阿Q抗拒作風，實在不可取。

我國刑法早已規定成年是十八歲，民法在二○二○年也下修成年年齡到十八歲，明年一月一日起實施。也就是說台灣十八歲的年輕人都已要完成國民義務教育、獨立繳稅、服兵役；在民刑法上，都要負擔完全責任了。父母在子女十八歲之後，在法律上也不再負擔撫養義務，十八歲的台灣國民要名正言順的自力更生，要做成年人。既然是如此，為什麼他（她）們不能名正言順地行使投票權？

除了若干政黨的政治保守性，言行不一致地不大力公開支持投票權下降外，也有一般人的保守性，認為十八歲還不夠成熟，恐做不了獨立自主的政治判斷。這根本說不通，如果十八歲不成熟，為什麼敢讓他們服兵役、保衛國家？

所以我在這裡大聲呼籲，從今天開始所有投入年底九合一的大小政黨和一萬九八二五位候選人，要善盡你們的政治責任和義務，為十八歲公民權的公投，做必要的倡議。

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