自由廣場》（鏗鏘集）看看英國；看看中國

◎ 李敏勇

習近平在中國稱帝，打破了中國共產黨鄧小平改革開放，破壞總書記任期制度，也破壞了集體領導，走向中國流亡美國作家余杰所稱「西朝鮮」─亦即北朝鮮化。英（聯合王）國保守黨新黨魁、新首相是移民東非，再移民英國的印度裔二代蘇納克出任─他是四十二歲的保守黨國會議員，曾擔任財政大臣，被期待對低迷的經濟有所振興。

印度曾是大英帝國時代的英國殖民地，大航海時代的歐洲殖民擴張，印度和許多南亞國家都被歐洲殖民，這是世界史的形跡。隨著殖民地解放、獨立，許多被殖民地人民成為殖民宗主國人民。看看歐洲，許多國家人民是有色人種、亞裔非裔，從被殖民而成為殖民國人民。蘇納克是一個例子，他成為英國政治家，當上首相，顯示民主體制國家的政治文明。

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美國是英國在美洲殖民地人民，經由獨立戰爭成立的國民國家，美利堅合眾國憲法成為美國國民宣誓效忠的依據，因此結合了建國以來加入的國民─他（她）們不分種族、信仰……來自世界其他國家。兩次世界大戰，歐洲各國人民逃離戰亂，奔赴美國；亞洲的動亂，許多亞裔成為美國公民；早期在美國為奴的黑人成為美國成員；甚至，中南美洲的拉丁裔也成為美國公民，民族的大熔爐是也！美國是英國最親善、友好的國家，美國政界也來自各種族裔。

世界的國家形貌已非單一民族國家，而是以憲法立國的國家，人民有權選擇國家歸屬。二戰後，新興國家增加，世界已經不是帝國時代。俄羅斯的普廷以特別軍事行動入侵烏克蘭，引發世界大多國家批評；中國的習近平狂言不放棄武力犯台、想併吞台灣，受到世界民主國家關切。這都是民族主義帝國症候群，反文明的例子，違逆世界的發展。

近代中國，「中華民國」和「中華人民共和國」分別是右、左革命，都沒有確立近現代國家的「民主」條件。共產黨中國藉「社會主義」其實呼喚「民族主義」幽靈；中國國民黨曾挾持「中華民國」宰制台灣，無法因應民主化。野心家的專制獨裁，成為政治不穩定的原因。中國文化似乎沒有提供近現代民主的涵養，勝王敗寇仍為玉律。雖然革命了兩次，但都未真正邁入文明國家之林，而是倒退進入世界史。看看兩個帝國的政治轉化，中國差多矣！

（作者是詩人）

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