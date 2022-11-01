自由廣場》給紅統派上一課

◎ 張世賢

自由時報十月廿八日社論指出，年底選舉不只是地方選舉。誠然，擅觀風向的趙少康早在十月上旬就在臉書開砲，假借中共軍威恐嚇台灣人民，揚言「票投民進黨，青年上戰場」，接著馬英九又使出「笨伯」本色，在習近平坐穩帝位後加碼狂喊「票投國民黨，兩岸無戰場」，力主台灣應回到「九二共識」，避戰謀和。

其實，「九二共識」早就被習皇定調為沒有各表空間的「一個中國」，做過總統的馬英九明明知道還拿來當寶，散布投降主義，為騙取選票而不顧全民安危，既笨且壞。這種糖衣毒藥的毒性，若不加以檢驗分析，很容易經由無所不在的網路渲染，誤導老中青三代，讓台灣走向災難。

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中共高層經過十年的鬥爭清洗，習近平已定於一尊，其權勢、野心、狂妄都超越毛澤東，成為全球必須加強警戒的希特勒式大獨裁者。他全力整軍經武，志在取代美國的霸主地位，首要掃除的障礙就是台灣的自由民主。他近年來一系列言行，已明白宣告並載諸憲法，只要台灣不和中國「送做堆」，便會不計一切代價奪占台灣。他在廿大會場上，公然把培養他接班的恩人胡錦濤強行架離，十足顯示心狠手辣的傲慢性格，和這種獨裁者「謀和」，門都沒有；面對這號目空一切的狂妄野心家，台灣卻還在談「避戰」，恐怕真會讓他笑掉大牙！

在這種形勢下，台灣唯一存活之道，是全民團結強化戰備，擺好能夠抵擋共軍飛彈狂射和渡海來犯的陣仗，讓他對是否發動攻擊要考慮再三；同時，國際上已經普遍認知，台灣在世界貿易、晶片供應、民生經濟等方面的重要地位，「絕不容改變」，民主陣營已經做好準備，只要習皇敢越雷池一步，便立即馳援。習皇面對Ｎ國聯軍，真敢孤注一擲？因此，自助人助後建立的堅強堡壘，才能真正「避戰」。

趙、馬之流喊出的口號，完全配合中共分化台灣，利用老中青三代都怕死的心理而使綠營敗選，抗共力道大大減損後，國際支援將意興闌珊，則實質上是招引習皇發兵攻台，才是最終逼迫青年走向戰場的蠢蛋。

（作者為故宮退休研究員）

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