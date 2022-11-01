自由廣場》台灣晶片 全球重要戰略物質

◎ 姚中原

美國國務卿布林肯十月廿八日在加拿大接受媒體訪問時表示，當前中國對台灣變得更具侵略性，由於此區域海上貿易占全球每日貿易總額的五十％，多數手機及其他用品所需晶片是在台灣製造，如果台海爆發危機，對全世界都是壞事，因此必須維繫台海安全。這也是布林肯繼接受美國廣播公司專訪，以及和前國務卿賴斯對談，第三度提及台灣晶片對全球經濟的重要性。

當前國際社會看待台灣有兩項的全球優勢，是世界上其他國家所無可取代。第一，是台灣的戰略地位。從美國全球戰略佈局來看，台灣四面環海，位處於軍事「第一島鏈」中央位置，加上台灣面臨的台灣海峽與巴士海峽皆為國際重要海域，掌控台、中、日、韓及菲律賓的海上主要通道。未來台海若爆發戰爭，中共一旦封鎖台灣海上交通線，例如八月實施的「圍台軍演」，不但會窒息台灣經貿活動和戰備物資，也將影響亞太國家的海上交通安全與海洋利益，更威脅美國在印太地區的整體利益。

請繼續往下閱讀...

第二是台灣晶片技術的重要性。美國塔夫茲大學弗萊徹法律與外交學院的知名教授克里斯•米勒曾公開表示，台灣是全球半導體產業的「跳動心臟」，如果台灣半導體產業被摧毀，全球經濟損失總和恐將超過整個新冠疫情大流行所造成的損失。台灣半導體產業的國際地位，可歸功於台積電。根據國內市場研究機構「集邦科技」的資料顯示，台灣晶片代工業者二○二○年的營收占全球代工業者總營收逾六十％，其中台積電佔了五十四％。

台灣晶片已是全球戰略物質，其重要性不亞於石油。世界電信基礎設施和各國高科技武器系統，以及人工智慧、網路系統、智慧型手機、自動駕駛汽車等領域的應用，都須依賴先進晶片才能運作。日本政府曾將晶片的產能不足視為「國安危機」。去年一月，全球晶片嚴重短缺，迫使世界共十五家大型汽車製造商的停產；當時此全球性危機，德國經濟部長艾特麥爾（Peter Altmaier）曾致函台灣請求協助增加晶片供應，顯示台灣在全球半導體產業供應鏈的關鍵角色。

由於台灣的地緣戰略重要，並具有大規模生產高階晶片的全球頂尖技術，因此未來「台海戰爭」也將是「全球晶片戰爭」。如同台積電創辦人張忠謀日前接受美國CBS新聞台「六十分鐘」專訪時，點出「兩岸若發生戰爭，台積電會被摧毀」的警訊。基於上述，中共如果侵台將會是全球供應鏈的大災難。

因此如何防範解放軍可能對台灣晶片生產要地的各種攻擊與破壞，恐是國安會、經濟部、國防部等跨部會單位，未來必須共同研究並可排入漢光演習的重要作戰想定。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法