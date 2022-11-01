自由廣場》非攻避免台海戰爭之道

◎ 黃維富

春秋末期的楚王獲得魯班（或公輸般）建造的攻城雲梯，便動念要消滅宋國。主張非攻避戰的墨子聽聞後，從魯國趕往楚國王宮和魯班做模擬攻防戰。墨子在模擬攻防戰中獲勝後，知會楚王，宋國已將他使用的攻防器械與相關兵員佈建完成，使楚王明白沒有機會消滅宋國，因此成功地勸阻楚王滅宋的動念，值得我們師法以避台海戰爭的發生。

現代墨子─美國，公告美國獲知中國所有導彈的資訊，如基地座標，配置人數等機密資訊。此外，亦揭露中國欲消滅台灣的軍事布局，可能採用A2/AD（反介入／區域拒止Anti-Access／Area-Denial）的概念。於是美國協助台灣努力佈建相關的反制武器，計畫在台灣直接生產美規的彈藥與武器，厚植戰時的補給線，強韌化台灣自我防衛的攻防實力。同時對中國頒佈精確武器關鍵零件及相關服務的禁令，以延緩其發展精確武器的進程。接著強化各類克中武器及人員於周遭盟國，鼓勵自由民主法治盟國的國會議員訪台，協助台灣加入各類國際組織，以建立戰時支援夥伴的脈絡。

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中國在台的協力者是會讓中國誤判侵台如「桌頂拈柑」而武統台灣的誘敵者。如何去除中國在台協力者？縣市長依法是當然民防首長，議員是經費允用的監督者，民防是軍事外交的大後勤，所以在十一月廿六日的九合一選舉中選任抗中保台的候選人，強化鞏固台灣的防衛能力。其次應儘速立法，有條件允許國安單位通過金流人脈，揪出收受敵國資源而成為中國在台的協力者。

在個人方面，則必須避免不經意地當敵人攻台的協力者。對於中國的大內外宣（含匪報的內容），農場內容等假訊息，以及看似無害的中製網絡內容或圖片，絕不轉傳。因為轉傳就是擔任中國建立攻台網絡的傳播結點，協助中國建立網絡，測試該網絡的可靠度，而淪為認知作戰的前哨及標的。

想要永遠避免台海戰爭，需進一步的讓對岸中國人正確認知：自由民主法治的政治制度，才會有個人的基本尊嚴及明確的權利義務，才能擁有較平等發展個人的機會，不只是能活下去，當個被奴役的人們就滿足了。

（作者是台灣北社理事、教育組召集人）

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