自由廣場》哇，這真的是吃碗內看碗外！

◎ 顏蔚慈

二○一八年國民黨「禿子、漢子、燕子」風光合體，然而在韓總機遭罷免之後，殘酷的現實是：號稱重情義的漢子、自稱溫暖的燕子再度在二○二二年合體，但早已不見禿子的身影。政治很現實，他們三人究竟是利益結合還是真有交情，外人不得而知，私交也與市政無關，充其量可以觀察的就是這些人的言行是否一致而已。不過，有件事就跟台中與新北的市民息息相關了。

盧秀燕十月二十八日受訪時表示：「二○二四侯盧配可能性不大，但侯友宜很合適，他去參選的可能性比較大，自己也會支持國民黨人選，誠心誠意幫他們輔選。」看到這則新聞，令人驚訝無比，只剩下一個月不到就要投票了，連任的市長應該關心的是過去施政不足的檢討補強、城市未來的擘畫與市民的需要，沒想到竟然是在關心二○二四的選舉！

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盧秀燕、侯友宜是國民黨的兩大諸侯，這樣赤裸裸的言論也代表著，對國民黨而言，二○二二這場關乎市民朋友與城市發展的地方選舉，他們不僅驕傲地認為已經勝選，更讓人心寒憤怒的是他們不在乎市民的需要，只是權謀的盤算二○二四的選舉。如今燕子幫漢子丟出了風向球，也效忠的表示會積極輔選，總把「好好做事的」掛在嘴邊當口頭禪的漢子，想必內心是狂喜不已，對抗朱立倫又多了一支生力軍了。台語說「吃碗內、看碗外」，盧侯兩大諸侯終究是耐不住性子，露出馬腳，卻也更加凸顯出了國民黨看不起選民的本質。

（作者為前桃園市青年事務局局長）

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