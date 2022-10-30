自由共和國》曾進發／2022台東光祭

2022台東光祭

曾進發／攝影詩人

2022台東光祭

2022東部首屆聲光藝術節「台東光祭」， 12組國內外藝術家用聲光藝術結合在地力量，以燈點亮、用光串聯，點亮知本溫泉區， 盼在疫後療癒民眾的心。

2022台東光祭

#知本展區即日起持續展出至11月13日止下午5點點燈

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#光影反差大最佳拍攝時間日落藍調色溫點燈時刻

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