自由共和國》林修民／台灣作為半導體供應的樞紐無可取代

不論在供應鏈或是地理位置，台灣都擁有最好的樞紐位置，為民主自由世界提供優質且廉價的產品。目前全球沒有一個國家比台灣更適合這個位置。圖為台積電logo。（路透檔案照）

林修民／東吳大學講師

美國宣布對中國半導體最新的管制措施以及中國二十大的閉幕兩項堪稱最近的兩項國際大事。圖為中共20大。（彭博檔案照）

美國宣布對中國半導體最新的管制措施以及中國二十大的閉幕兩項堪稱最近的兩項國際大事。未來半導體供應將分為自由與奴隸兩個世界已經是無可避免，但接下來最多討論的是中國是否能扶植自己的半導體供應鏈以進行進口代替？筆者認為中國無法扶植能跟自由世界競爭的半導體產業環境，如果中國管制半導體晶片進口只會使中國變成大一點的北韓。若真如此，這將會是台灣甚至東南亞與印度百年難得一見的發展機會。

美中科技戰是歷史的必然

自從川普前總統開啟對中國關稅第一槍後，筆者即指出這不是川普個人隨意的舉動，而是價值選擇之戰。在二○一九年美中達成第一階段貿易和解時，也曾指出美中之間不會真正達成和解，因為這是歷史的必然。美中科技在過去數十年相安無事是因為科技交流不頻繁，二十多年前科技產品主要只有電腦，而且是專業人士為主要使用者。如今、科技打破了地理、空間的限制，半導體遍及所有電子產品，任何人隨時都可以透過科技網路與地球任何一個角落傳達訊息甚至影音動畫，類似透過社群網站和手機傳遞訊息的茉莉花革命，是中國絕對不會忍受的，如今中共二十大之後只會更加深中共對科技網路的全面控制。

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人才是半導體

甚至科技業的根本

半導體技術大概是人類歷史以來以最低成本創造最高產值的技術。從到處可見的海沙中提煉成一顆市價好幾百美元的晶片。把半導體稱之為現代煉金術一點都不為過。而半導體的火種來自歐洲發源近代量子物理，相繼在美國發揚光大，後繼日本、韓國與台灣繼續接棒。

對上述半導體發展歷史而言，人才是半導體的唯一根本。二戰後到處都是靠著半導體技術創業白手起家的故事。例如美國英特爾（Intel）的諾宜斯、摩爾以及葛洛夫，或是日本把電晶體帶入日本創業新力（SONY）的盛田昭夫與井深大，沒有人才，半導體科技將無以為繼。

中國半導體人才崩盤

是現在進行式

中國之所以無法建立自己的半導體產業環境以及進口替代半導體晶片，最大的原因就是缺乏人才。而這主要的原因有兩個︰

第一是美國已經正式管制擁有美國護照或永久居留權者（綠卡）未經美國政府許可不得加入中國某些半導體公司，就筆者所見，中國半導體技術絕大多數都是此類人建立的。不只中國本身的所謂海歸派，還包括重金邀請全球所有半導體專業人才。事實上、不只中國半導體企業的高級經理人是拿美國護照或是綠卡，就連中國企業參加國際標準制定組織（SSO）的代表如（3GPP, IEEE, JEDEC）等八成以上都是此類人士。

第二個導致人才快速流失則是中國本身的管制。近年來中國的清零政策導致民不聊生，外商紛紛撤退。更糟的是中國的共同富裕政策讓上述重金邀請來的本國或是半導體專家人人自危，而中共二十大之後更確立的未來只會更加惡化不會改變。

根據自由亞洲電台的報導中港的富豪在二十大之後紛紛賣房逃命求生。上述美中當局的合作注定中國將在未來只會停留甚至惡化半導體技術，而中國如果禁止四方晶片聯盟（CHIP-4）的產品進入中國，中國科技未來最有可能的面貌就是有如現在的北韓，多數人只能用低階的晶片手機，目前中國品牌的手機大廠如果不外移中國工廠，只能消失在世界手機的舞台上。

台灣位居半導體供應鏈的樞紐

就半導體發展供應樞紐而言，台灣除了半導體代工與封測位居世界第一、設計第二，記憶體第三的位置外，半導體的上游晶圓材料與設備則靠近鄰近執牛耳的日本、而半導體出口的下游資通訊產品製造地也在台灣鄰近的東南亞，不論在供應鏈或是地理位置，台灣都擁有最好的樞紐位置，為民主自由世界提供優質且廉價的產品。目前全球沒有一個國家比台灣更適合這個位置。

而且、台灣擁有與歐美日相同的民主人權價值觀、不需要當心在全球眾目睽睽之下被架出離場，對於想要發展先進技術與研究的國際專業人才而言，在台灣工作就有如同回家般自然，是發展先進技術的最佳國家。

中共二十大閉幕全球見證習近平稱帝元年，對台灣是危機也是轉機。二戰後如果不是國際共產窮兵黷武發動韓戰，讓本來已經放棄台灣的杜魯門總統宣布第七艦隊進駐台灣海峽，台灣不可能在聯合國代表中國席位數十年，而那個時期堪稱台灣在國際上發光發熱的黃金年代，只可惜當年由於蔣介石本身要反攻大陸與漢賊不兩立的政策下錯失了許多機會，如今苦等五十年後終於又贏來台灣的機會，這次得好好把握才行。

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