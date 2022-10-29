自由廣場》中共20大關鍵字消長與台灣

◎ 楊宗岳

中共二十大全國黨代表大會落幕，外界關注的是政治局七個常委的名單，以及明年三月人大會議上中央政府機關的改組。熟悉中共黨史的研究者都知道，政治局常委排名牽涉到國務院總理、全國人大委員長、政協主席以及未來可能接班人的安排。這次名單出爐後，習近平全面掌權令人意外。

與過往中共全國黨代表大會人事布局受到關注不同，此次的二十大人事布局只是整場會議的過場而已，政治局常委由誰擔任亦不重要，習近平排除黨內各種勢力獨掌政權也是必然結局。早在習近平掌權後便以反腐為名進行了多年的清黨作戰，二○一八年修憲取消領導人任期限制，就代表著習近平已掌握絕對的力量，因此二十大的政治局常委布局就不會有讓人意外的結果，政治報告以及習家軍於明年正式掌握國家機器後的可能作為，才是最需要關注的實質部分。由於習近平此次打破了中共長久以來的接班默契慣例，因此對於未來政治局常委當中政府職務的分配，也有可能會跳脫以往按照常委排名分配的慣例，但可確定的是，他們都只是貫徹習近平意志的馬前卒而已。

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與胡錦濤的十八大政治報告相比，二十大的政治報告「關鍵字」有幾個重點，第一，十八大時「經濟」出現一○六次，二十大只出現八十五次；「改革」從出現八十八次到五十一次；「和平」從三十八次到三十二次；「市場」從二十五次到二十一次；這些是減少的關鍵字。第二，「安全」從三十六次到一四七次；「鬥爭」從五次到三十七次；「意識形態」從一次到十九次；「共同富裕」從四次到十九次；「科教興國」從一次到五次；這些是增加的關鍵字。

從關鍵字的消長可觀察出未來中國的經濟發展戰略思維朝向左傾，一舉扭轉改革開放以來的發展模式。尤其新任政治局常委完全沒有經濟與金融專業，未來的中國模式就是習近平主張的以內需為主的發展，技術創新與人才培養都自立自強，可說改革開放時代已經走向終結。

台灣應該關心的，不僅僅是涉台部分，事實上從政治報告來看，我們可推測台灣議題的優先性並沒有被提前，政治報告透露出的訊息是習近平強調穩定比經濟發展更重要，權力的穩固與國內控制更甚於一切。在習近平權力更加鞏固但國力衰退中的時代，未來幾年台灣該擔心的問題是有朝一日中國爆發經濟危機、或中國政治施壓壓力遽增等可能風險甚於武力的直接攻擊，宜盡早做因應準備。

（作者為智庫研究人員，新北市民）

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