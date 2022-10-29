自由廣場》這位特權上班族的呼攏

◎ 魯伯非

高虹安在資策會引起許多爭議，其實只要用一般上班族所了解的公司規範來看，就可以了解。

首先高虹安說她的博士論文是抄她自己在資策會的專案研究，所以沒有抄襲問題。而且她在資策會的專案研究論文只有六頁，她的博士論文多達一一三頁。這種說法就像一個編劇拿漫威影業薪水寫了復仇者聯盟劇本。這個編劇沒有經過漫威授權，以自己的名義偷偷在外面出版了頁數多很多的小說「復仇者大集結」，內容完全引用她在漫威寫的劇本，而且不說明出處！你覺得漫威會因為這個編劇當初有主導劇本創作、她偷偷出版的小說頁數比原來的劇本多很多，就不會告這個編劇侵權嗎？

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其次高虹安沒有正式報備就到科智兼職，辯稱沒拿酬勞，科智股票是自己花錢買的。就算高虹安說的是真的，大家只要想想上班族在公司上班，拿公司薪水，沒跟公司正式報備就到外面公司兼職、買股票；或是自己在外創業沒拿薪水，買創業公司的股票（甚至藉由內部資訊炒股），這種行為也嚴重違反公司規範吧？這也就是為什麼其他幫科智創業的資策會員工，都辭掉原來資策會的工作，不拿資策會薪水，專心到科智上班，避免利益衝突！

巴菲特說道德絕對比能力重要；看看高虹安寄生資策會各種鑽漏洞、圖利自己的行徑，以及和財團的關係，選民應該好好想想她當新竹市長，新竹市會變成怎樣！

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

高虹安·資策會·鴻海

◎ 張國財

一個私人企業財團或民間機構，容許其屬下員工留職留薪、長年進修學位，旁人無置喙餘地。不過，同樣的情況若是發生在公家機構，因為牽涉到納稅人的公帑，就不可同日而語。

高虹安在資策會任職期間，一方面留職留薪，一方面六年內出差五百七十四天、到美國辛辛那提大學攻讀博士，一開始的說法是：資策會只是個民間機構！殊不知，資策會的負責人，有親赴立法院備詢之義務，光這一點，就已排除資策會是純私人民間機構的混淆說法！

那麼究竟是當時的資策會主管全被矇在鼓裡，還是為了培育人才、製造特例、包庇屬下？應該究責到底。

有時任資策會執行長的吳瑞北出面，以張忠謀為例稱「沒兼職那來護國神山」，替高虹安另外涉及的兼職圓場，卻未對留職留薪、攻讀博士是否違法有所釐清。巧的是，這位吳執行長在二○一七年五月出版《一枝草一點露 再見了，資策會」》一書，幫忙寫推薦文的二人，其一赫然是涉嫌以複製、貼上之研究報告，從農委會拿走五千七百三十六萬的張善政！張善政、吳瑞北、高虹安，跟資策會的人事脈絡，隱約有一條線!?

而高虹安在辛辛那提大學攻讀博士學位時，指導教授名喚李傑。這位辛辛那提大學的講座教授，加入鴻海一年多之後，於二○一九年七月一日接任鴻海副董事長一職。

當初，郭台銘面試高虹安，正是李傑牽的線。然後，二○一八年四月二十一日，尚在資策會任職的高虹安，已私下與鴻海簽下聘用通知；四月二十七日，高虹安論文通過；五月十五日，高虹安從資策會離職；五月十六日，高虹安「無縫接軌」就任鴻海大數據辦公室主任，從此成為郭台銘的愛將，並透過郭台銘推薦，被民眾黨納入二○二○年不分區立委。郭台銘、李傑、高虹安，跟鴻海的人事脈絡， 昭昭明矣！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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