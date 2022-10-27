自由廣場》評救國團阻擋轉型正義

◎ 陳俊宇

不當黨產處理委員會依法調查後，於二○二一年十一月認定救國團為國民黨附隨組織，在今年七月認定救國團不當取得財產，共計六十一筆土地、建物及將近十四億不當取得財產，命其移轉為國有，並追徵約二點四億不當得利。救國團主任葛永光則表示，救國團有許多企業界、政界要人擔任「志工」，更揚言將發動今年選戰唯一一場大型抗議遊行活動。現任國民黨文傳會副主委林家興也聲援救國團，稱「討厭民進黨」風潮即將再起，顯見「救國團有事，就是國民黨有事」兩者之間的親密關係。

威權時期以來，救國團作為國民黨附隨組織，人事、業務及財務長年由國民黨主導，黨產會於調查報告中舉證歷歷，救國團難以正面反駁，只好以民粹動員對抗黨產會，顯示出救國團骨子裡根深柢固的政治性格。葛永光聲稱，「轉型正義是要走向和解」，並且指責黨產會「把轉型正義變成仇恨」，試圖以「和解」之名，將過往諸多敗績劣行略去不談，掩蓋國民黨長期運用國家資源扶植救國團運作的歷史事實。

請繼續往下閱讀...

此近乎偷換概念的機巧論述，源自於許多人談起轉型正義的推動目的，總是直接跳到「和解」層次，過度忽略「探究真相」、「平復不公」亦為轉型正義目標，且重要性並不下於追求社會和解。若過度重和解而輕真相，很容易讓黨國附隨組織有機可趁，假藉和解之名義，逃避責任追究，抵抗轉型正義執行。

在高談和解之前，吾人宜先深思，唯有以事實真相作為對話基礎，方為達到社會和解的正途大道。

（作者為新台灣和平基金會專員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法