自由廣場》兒童醫療困境，孰令致之？

◎ 林應然

自由時報九月廿六日新聞寫著「兒醫不足，衛福部長：十年後重症恐須出國治療」、「武肺疫情燒出兒童醫療網脆弱大洞」！擔憂十年後越來越多兒童得了重症還得出國求診，因為「國內已無醫師會治療，也無老醫師會教」。看了實在很感動，新任部長竟然誠實說出台灣兒童醫療的困境，但問題是，孰令致之？

台灣整個醫療體系，特別是健保給付制度，對兒科的醫療付出非常不友善，試問一下，全台小兒科醫療部門哪一家有盈餘？今天若非醫院評鑑的要求必須有小兒科存在，否則在經營獲利考量下，可能都會被裁撤，我所知道的每一位兒童醫院院長或小兒部主任，都被上層關切為何都在虧本沒有營利，其中有幾位曾告知我，他只能跟上層求情說，把兒科當慈善事業看待，否則實在無法交代。

請繼續往下閱讀...

我舉個兒科的實例給大家評評理，一位五歲兒童到院所接受預防接種，一進門開始恐慌，打死不坐下，一直哭喊「我不要！我不要！」衝出大門，強迫抓回，抵死不從，哭天喊地，父母說要先溝通再打針，無奈費盡心機苦勸不聽，醫師護士說要盡快執行，無奈抱胸壓肢抓不住，最後全體現場醫療人員一人抱頭，兩人抓手抓腳，另一人趕快準備針具，在迅雷不及掩耳下，迅速打下一針，正當眾人鬆綁這名驚恐的兒童後，他卻回踢一腳，正中醫師下懷，醫師痛徹心扉，顧及顏面，無法回手，忍著痛在電腦上鍵入申報一百元疫苗接種費用。同樣時間，另一個醫療院所已經打了廿多個大人，每人也申報一百元。

我還知道，曾有同業因為幼童反抗意外踢掉針具，結果醫師必須寫「悔過書」，載明經過以及為何毀損疫苗？如何改過，以免重複發生？有些並被要求賠償。諸如此類的事持續發生，也一直沒改善，兒科醫療人員花費數十倍的人力心力，政府只在某些醫療處置多給予數十％的給付，或是比照大人給付，這樣教兒童醫療資源如何充足？衛福部長點出問題，卻未給解方，自有健保以來，兒科數十年每下愈況，孰令致之？能不怪健保制度嗎？

（作者是中華民國基層醫療協會理事長、兒科醫學會副理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法