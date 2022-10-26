自由廣場》（鏗鏘集）中國因素，台灣紛擾

◎ 李敏勇

台灣在後蔣時代進入民主化，但國家認同紛亂的時期。李登輝執政的十二年，雖有後期宋楚瑜在二○○○年總統選舉時脫黨與黨提名人連戰的競奪，但結果是陳水扁勝出，並在二○○四年挑戰了連宋合擊，連任成功，政黨輪替打破了中國國民黨黨專政的戰後台灣政治格局，但並未克服中國難題。

二○○○年，宋楚瑜因素造成中國國民黨失去政權；一九九四年，台北市長開放直選，趙少康脫黨競逐，造成陳水扁坐上台北市長位子。但趙和宋即使另易黨幟都不是中國國民黨眾矢之的，反而李登輝倍受黨內─特別是殖民症候群黨人批評，他尊崇蔣經國，思考中國國民黨台灣化以形成與民進黨相對為右、左的政黨政治，可惜並未成功。

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台灣民主化以後的政治紛亂，在於連、宋競奪造成的中國國民黨走回更維繫中國性的困局，趙少康等中國新黨症候群的權力慾望，更是中國國民黨自外於民主化台灣的恐怖因子。馬英九二○○八年到二○一六年的兩任總統，暴露依附中國的馬腳，更傷透台灣人的心。到了韓某，更是赤裸裸的暴露中國國民黨的惡質加粗鄙。

原本，民主化，獨立於中華人民共和國之外的台灣屬於不分先來後到、生活在台灣的全體國民。戰後流亡來台的中華民國在政黨輪替執政後，也受到台灣的維護，若國家之名有所改變，也會是要確認主權歸屬，尋求認同與識別的新ID。民進黨陳水扁及蔡英文各兩任總統，仍奉中華民國令名；馬英九也兩任總統，但失去獨佔統治權力條件的一些泛中國國民黨人，比起對中國共產黨，似乎加仇恨民進黨。共產黨中國以消滅國民黨中國為未盡之志，但「中國」似讓兩黨連結，讓人感到有「與其交給民進黨，不如交給中國共產黨」之意。

民主化的台灣屬不分先來後到生活在這塊土地，並認同這個國度的人民，泛中國國民黨人應知「亡中華民國者中國共產黨」，後蔣時代的黨國餘緒面對台灣的中國困境似乎尋求中國共產黨代理統治，有別於民進黨等台灣屬性政黨尋求另創國家品牌。

台灣是可以建立一個包含少數原住民的華人屬性、有別於中國共產黨專政體制的國家。戰後，特別是一九四九年隨中華民國流亡來台，不在黨政軍特權階級的人們，有許多也參與了在台灣建構民主國家的行列，甚至比台灣本土的威權侍從群更值得尊敬。建構一個民主、自由的國家，有夢的人們要堅定意志向前走！面對習近平帝制形成，台灣的中國國民黨還有中國夢？

（作者是詩人）

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