自由廣場》中國青年談二十大、封城

◎ 木下實

再續一屆已經是板上釘釘了，廟堂之上我們管不著，中南海的心我們沒法操。天下已經為獨夫所有，「慶豐帝」你為何還要苦苦相逼我們這些升斗小民？海口一封再封，成都封了，鄭州封了，上海幾個團地國宅今個也七加七了，天天捅PCR的孩子還是免不了上網課。海外人間已經恢復國際旅行了，中國的包裹卻還屯在海關靜態消殺！

人人都講你搞文革，我現在信了。時光已經倒流回需要「介紹信」的八十年代，「幹部」管天大地大的共產主義尾巴也已經不遠。奔跑進小康是不可能的，經濟人心都是不會一聲令下就接受社會主義，倒是橫心鬧「革命」搞大鳴大放，共產黨還能玩的起來。我他媽X真不知道你這隻「維尼熊」在想什麼，正常人是不可能陪你玩「理想」的。人要吃飯，要娛樂，你這樣搞只會讓經濟越來越糟。幾個月前我這邊只是空了兩條街，現在是周圍店舖都倒產了。外灘只有十月放假前後有人，平日竟然可以一人入境了。外地人過來一看市區跟個鬼城似的，購物中心店員比顧客多，還要小心弄不好直接封在裡面！

請繼續往下閱讀...

講的是保衛生命，在醫保改革之下，醫生求去，病人只能吃瓦房店仿藥續命。要是那低科技疫苗真有效，不舒服幾天就過了啊。進口抗病毒藥也不是給咱的，這種好東西只有「高幹病房」才有，韭菜大概就兌點「蓮花清瘟」。大概是因為共產餘孽們知道這東西副作用多，多少老人好好的打完就死，拿自己的豐厚的退職金換個「不必查」的白血病？「老革命」年輕時可能蠢，老了會活不明白嗎？反正你也不能動他們的退休金，哪像我們這些草民，不打這共產疫苗寸步難行。我們這種要交醫保基金的，住院要排隊，再便宜的原產藥也沒份。

把中國搞得像無菌室似的，可能也不是為了訓練國民和外國脫鉤，更可能只是習近平的自私而已。他作為九五之尊，怕那小小的機率，有那個後遺症。要是他再吃藥也硬不了了，你要負責嗎？都成了「偉大領袖二」卻吃不出味道，這像話嗎？獨裁者沒辦法的就是「天命」，為了他的點點滴滴，全中國人都要變成祭品，逆天挑戰科學。

怕死是正常人的行為，但是外國領袖不會因為愛惜自己，不顧萬萬民生計讓他們去啃綠化帶。習近平，你真要弄到和紂王一樣，百姓巴不得和日月同死嗎？

（作者為中國籍，曾來台就讀大學）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法