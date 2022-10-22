自由廣場》高端為赴日民眾PCR買單 值得

◎ 蔡志鏗

由於高端疫苗未列入日本認可疫苗名單，引發各界議論，最新消息傳出高端有意為赴日民眾買單PCR費用，並經中央流行疫情指揮中心證實。此一構想倘若實現，將會是解決相關困擾和紛爭的最佳方案，不僅可早日讓民眾安心，也同時可以重拾高端商譽，並不負國人的殷殷期待。

民眾打高端疫苗，赴日須加做PCR檢測，目前政府提出的解決辦法是補打三劑其他疫苗，看似合情合理，但恐怕是挺冒險的做法，因為補打三劑，再加上原本打的三劑，總共一個人要打六劑，這樣的做法有沒有經過試驗和詳細的評估，是否會出現後遺症？沒有人敢擔保。萬一出現問題，責任也很難釐清，相信很多民眾有此疑慮，不敢冒險。

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其次，三劑都選擇打高端疫苗的民眾，其實都是真心挺高端的國人，他們不管外界如何嘲諷戲謔，也不考慮外國是否承認高端疫苗，就算打了高端疫苗出不了國門也不計較，總之他們就是挺台灣，真心愛台灣生產的疫苗。這份心，這份情，實在令人感佩，而基於「投桃報李」，高端公司拿出相對的熱忱，負擔起他們赴日所需的PCR費用，一定會傳為美談，對高端的形象絕對是大大加分。

最後，就算在商言商，高端也有很大的受益，首先媒體會大幅報導，這是花大錢也買不到的廣告宣傳效果。再者，可以重振商譽並贏得民眾的信賴。誠如這次產險公司在防疫險大賠時，官員說的「商譽重於一切」，比起防疫險來說，赴日作PCR的費用應該相對有限才是。

高端若代為付費，還有一個附帶的效果，那就是協助一路力挺高端的政府和官員，擋下在野人士的唱衰與攻擊。相信這對高端未來的發展有絕對的助益。

筆者身邊有許多打高端的朋友，他們當初無怨無悔的選擇國產疫苗，真的只有一個原因，那就是愛台灣，希望盡一己之力為台灣疫苗產業加油！即便現在出不了國，去不了日本，很多人依然不計較，甚至沒想要高端負責或賠償。越是如此，筆者認為高端越是要珍惜這份真心的支持和肯定，用具體的行動予以回饋。

金錢的損失是一時的，但公司的商譽和民眾的信賴是長長久久的。盼望高端拿出誠意和勇氣，義無反顧回饋打高端疫苗的民眾，承擔起這些忠實客戶赴日所需要的PCR費用，而且越早宣布，效果越好！

（作者為台北市國小校長退休）

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