自由廣場》217年前今天的一句話

◎ 曾英宏

一八零五年十月二十一日，特拉法加海戰爆發，上午十一時四十八分，在攔截入侵的法國和西班牙聯合艦隊時，時任英國地中海艦隊指揮官的納爾遜將軍在皇家勝利號的船頭發出了傳頌萬世的的訊號給他的戰士弟兄們：England expects that every man will do his duty，英格蘭期待每個人都盡他的義務。

法國的整體計劃是先取得英吉利海峽的控制權，為拿破崙的大陸軍Grande Armée開路，以入侵英國，法西聯合艦隊從西班牙南部的卡蒂資港出發，在特拉法加海角遭遇納爾遜的英國皇家海軍。在激戰中，英軍以二十七艘戰艦，正面迎擊法西艦隊的三十三艘，皇家海軍的領頭船艦遭猛烈砲擊，旗艦勝利號嚴重受損，但是英國海軍優越的經驗和訓練卻以少勝多，一舉擊潰了法西聯軍，該役法西損失二十二艘戰艦，英艦無一被擊沉。但英國的損失也不下於法國，已在先前兩次海戰中失去一眼一手的納爾遜將軍，當天中午被法國的狙擊手擊中，下午在聽到法軍指揮官投降的消息後不久過世，時年四十七歲。

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大不列顛及英國皇家海軍在十九世紀以降的世界領導地位在這一役後正式確立，英國徹底擺脫拿破崙入侵的威脅，而皇家勝利號至今仍停靠在樸資茅斯港，作為英國海軍的象徵旗艦，永不退役。

近日延長兵役的議題又再次被提起，有贊成與反對的意見乃民主國家常態，但是很多反對兵役者的意見恐不是如其所宣稱的要和平，而是要讓台灣被併吞，沒有堅強的國防，只會招來侵略。看看英國人，我們不得不汗顏，大文豪羅亞吉卜齡為了要達成他兒子參軍衛國的請求，動用所有的關係和特權，甚至在體檢中作弊以掩飾其深度近視，其子約翰吉卜齡如願入伍，也求仁得仁，在一戰中於法國戰場，為國捐軀。上個月過世的伊莉莎白女王二世，二戰時也入伍成為駕駛及救護兵，安德魯王子在福克蘭島戰役中，也在皇家無敵號戰艦上擔任戰鬥直升機駕駛員。

有立委質疑說：中國那麼大，台灣那麼小，我們打不過，蘇貞昌院長反駁：你要投降嗎？他再引用邱吉爾的名言：就算剩一支掃把，我也跟他拚。用智慧，用意志，好好地準備與訓練，是以兵強則滅，木強則折，強大處下，柔弱處上，如果我們的官員與百姓如果都有蘇揆這樣的決心和毅力，就沒人能欺負我們。

伊莉莎白二世的父親喬治六世拒絕內閣要求他前往加拿大避難的提議，堅持與他的子民留在倫敦，面對德軍每日的空襲，他發出王者之聲，壯哉斯言：『我們試著求和，彌平爭議，但終歸於虛空，現在被迫進入戰爭，為了我們所珍惜的事物，以及世界的秩序和和平，無法想像我們會拒絕這樣的挑戰。為了這個崇高的目的，我現在招喚我們在島內和海外以此為念的人民，在這段患難的時刻裡，保持冷靜和堅強，任務是艱難的，前方也或有黑暗的日子，而戰爭不會侷限在戰場上，但是只要我們看對方向，就能做對的事，遵循上帝的所鋪的道路。如果我們自始至終保持信心，準備好承受任何的任務和犧牲，那麼，在上帝的幫助下，我們終將勝利。

（作者為前英國文化協會British Council台灣經理）

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