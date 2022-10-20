自由廣場》賀電歡迎武統臺灣？

◎ 王國論

疫情的封控，及中共假借疫情管控「清零」，最近都逼出了中國人「報復性的行動」，及「報復性的鳴放」。

民主社會，如台日間解除封控、開放後的報復性旅遊，此與中國百姓被管控到憋不住氣，先是北京四通橋的反習抗議，大字報布條紅遍歐美，接續的「新廁所革命」，已成強烈對比。「習皇」可謂在鳴放、抗議聲中登基，但雖是一副狼狽狀，剩一張嘴，仍嗆武統臺灣；更令人驚愕的，恐嚇聲猶在耳，朱立倫朱大主席賀電已到，是時空錯亂嗎？此似忘記，習的武統、血洗臺灣是「留島不留人」，沒殺完的就送新疆再教育營再教育勞改。

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而臺灣人的憂患意識，表現在聲聲敦促役期的適當延長，但政治老金童卻恐嚇說：票投民進黨，青年上戰場。他告訴你，和平是用跪來的。

巧，就在今年三月，前國大代表黃澎孝發文質疑蔣家萬安孫的兵役問題，連帶挖出國民黨權貴一脈，要不椎間盤突出、骨刺、腳扭傷，就是大胖子、高度近視、氣喘、肝炎、汗腺等因，花樣百出而免役；蔣委員長這群子孫無異東亞病夫，腦滿腸肥卻體弱如此，落得後代凋零，看來亦不奇怪！

而除了這些權貴以外，如果你票投或跟隨老Ｋ黨，就不用上戰場？若果，蔣委員長的「十萬青年、十萬軍」，而今枯骨安在！習皇「武統台灣」嗆聲未散，朱主席賀電已到，此叫「十萬青年、十萬軍」們，於「忠烈祠」得安寧？票投或跟隨老Ｋ黨，還不是僅被騙去「忠烈」一番耳！

而倫家朱大主席則除了急給要殺臺灣人的惡魔賀電外，還幫這群落屎的逃兵者解圍，說這無所謂，大家「愛國」就好。他以為大家跟他一樣老番癲，靠這群逃兵，可救「中華民國」？

（作者為律師，高雄市民）

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