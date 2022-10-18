自由廣場》延長兵役回到有效長度是當務之急

◎ 林逸民

國防部預計年底前公布兵役延長訊息，引起國內政界與輿論相當多討論，適逢選舉，藍營藉機恐嚇年輕選民、多方批評，部分綠營政治人物也跟著起舞。事實上，當前兵役長度的確不足以建構有效防衛戰力，延長兵役回到有效長度是當務之急。

有些年輕人可能認為當兵就是摺棉被、掃地、刺槍術，對戰力毫無幫助，所以反對延長，但這是因噎廢食。台灣應該構建有效提升戰力的義務役軍力，而要達成這個目標，延長役期到最低限度的有效長度是必要的，服役的內容當然也要改革，但不能因為目前尚未改革完成就認為不要當兵。

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其實，目前當兵無效用的本身，也與役期過短有關，僅僅四個月的時間，只相當於夏令營，時間過短無法完成任何有意義的訓練，所以軍方安排敷衍了事。

過去當兵抱怨新訓只在摺棉被、喊口令，但是遍觀歐美日先進國家的軍事訓練，美軍訓練同樣也要求摺棉被，這是為了鍛鍊紀律與軍事服從，不是摺棉被就毫無意義，以往台灣兵役新訓三個月，專精訓練三個月，之後才下部隊鍛鍊實務，已經去了半年，以最基礎的專業部隊砲兵而言，砲班要熟悉操作一門砲，以國軍教程大約下部隊要一年時間，若時間低於此限，戰力極為堪憂。

以往反對義務役還有經濟上的主張，稱兵役佔據青年寶貴時間，減損國家社會生產力，但是，當前台灣即使已面臨嚴重少子化，青年失業率仍然飆高且普遍低薪，也就是青年在社會上並沒有發揮生產力。

兵役其實能解決青年就業問題，從以色列經驗，由於精實訓練，青年在軍中結識原本不可能認識的人脈，有共患難的信任，且在軍中專業兵種學到在學校所沒有接觸過的專業，因此學習到各領域相關先進科技，退伍後成為創業夥伴，造就以色列成為創新之國。許多知名以色列新創事業，創辦人與創始員工往往都有兵役的人脈和淵源。

延長兵役除了上述軍事、經濟上的實際作用，更重要的是，台灣要向盟友國家展示自我防衛的決心，自助而後才有人助，如果台灣人自己都不願意服兵役為自己而戰，美國人、日本人為何要為台灣作戰呢？

延長兵役回到應有長度，是當務之急，也勢在必行，如今政府願意推動，不分朝野黨派，都應該予以支持，畢竟，覆巢之下無完卵，戰火來臨時造成死傷是不分政治立場的。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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