自由廣場》誰烏賊？ 醫管師平議高端話題

◎ 黃瑞培

近日來，「高端疫苗」成為台北市長選戰話題，參選人蔣萬安以審計部函送立法院「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」所列五項缺失，猛批陳時中「護航高端」，黃珊珊則酸陳「不負責」。

然而，參閱審計部於今年八月底公布的「110年度中央政府總決算審核報告」，對於高端疫苗等缺失已有詳細說明，高端公司部分批次疫苗交貨逾期，疾管署早就計罰每日逾期違約金；至於逾期三十日以上部分，經衛福部督促疾管署妥適處理後，也已就該部分扣罰違約金，並無所謂「應罰而未罰」情事。

請繼續往下閱讀...

姑不論審計查核的對象是疾管署，歸責於督導機關衛福部，是否合理？若照「延遲扣罰就是護航廠商」的說法，恐怕柯市府有過之而無不及！

審計部「一○九年度臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」指出，台北市立聯合醫院因某藥商未依約供貨，與該藥商終止契約後，另洽其他廠商接續履約，衍生替代中藥品價差賠償問題，但台北市聯醫非但未依契約扣留原藥商貨款，造成額外支出一千八十萬餘元，還持續支付藥商一百三十四萬餘元。經審計查核發現後，台北市聯醫始循法律程序進行求償…。本案少扣罰、溢付款又追討作業延宕，豈非護航廠商？柯市長是否也該負責？

行政機關業務繁瑣，作業疏漏在所難免。審計機關查核，旨在督促行政機關精進相關作為，有過則改，無則加勉；倘真有貪贓枉法，自是移送檢調偵辦，又何需大費周章提出審核意見，讓機關亡羊補牢？故吾人面對查核報告，誠應抱持「哀矜勿喜」的態度！若貿然繪聲繪影，甚至妄加罪名，恐導致行政機關投鼠忌器，公務員不敢勇於任事，也斲傷民眾對防疫政策的高度信任。

柯文哲市長日前批評「高端賺的錢不是產品，而是股票」。但審計查核報告則揭示「我國預防接種之投資相較其他先進國家為低，疫苗研發及代工產製能量亟待提升」，國內疫苗自製比率僅約八％，明顯落後其他先進或鄰近國家，建議「輔導國內疫苗廠商強化研發產製能量」。與其痛斥「權力使人腐化」，倒不如力促國家疫苗產業健全發展，才是解決之道！

（作者為高階醫管師，臺南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法