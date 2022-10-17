自由廣場》北一女vs.橘色惡魔，教育為念，高中樂隊儀隊該脫鉤了！

◎ 陳維寧

「橘色惡魔」旋風所衍生的省思，是每個關心教育者的注目焦點。國慶同場北一女樂儀隊的苦練，其實也並不少，感動度卻顯有差距。某位作家一語道破差異的關鍵：「從選曲即可聽出，橘色惡魔那種紀律中展現的自由奔放，正是爵士樂的核心精神，與我們黨國一體的肅殺面目，天差地遠」。

筆者曾參與七十六年國慶大會（小蔣總統最後之國家慶典身影）建中樂隊的壓軸演出，這是史上首支在總統府前駐足表演的行進樂隊（Marching Band）。台灣學校樂儀隊的制度是師法自三軍樂儀隊，在威權色彩中，衍生出某些光榮卻沉重的傳統。當時像建中把管樂社改制成校隊，當然也像北一女一樣有國家政治上的壓力，甚至有強迫成績好的人加入樂隊。所幸當時中山女高、建中都決定將儀隊脫鉤於校隊之外，因為校長認為高中生不需要參與如此軍事化的練習！樂隊的音樂、旗隊的舞蹈訓練，都是重要且帶得走的能力，讓即使是基於某種強迫或者責任感而為學校付出的人，都能有所珍貴的收穫。這是兩校樂旗隊成員相對幸運之處。

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如此淺顯的教育理念，恐怕卻是目前北一女需要參考的。在橘高校團隊步入北一女校園參訪交流時，校門口竟是安排兩排儀隊學生持槍站立。這發生在如此龍頭學校，或許能讓來賓秒懂：台灣在經歷日本殖民半世紀以及國民黨長期戒嚴之後的主流教育哲學的威權面貌。

對於非軍校而言，樂隊儀隊應該要脫鉤，讓儀隊回歸一般社團，必要時再由樂隊支援演出即可。如此樂旗隊成員便可以回歸音樂、舞蹈本質來做學習發揮，而無須受限於軍禮形式的威權框架！

期待有一天，北一女的指揮也能夠完全擺脫嚴肅與沉重的責任包袱，綻放一如橘色惡魔指揮那般自然、自信的笑容，這才是教育應該要回歸的基本精神！

（作者任職於教育基金會，前建中樂隊成員）

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