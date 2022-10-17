自由廣場》蔣介石親口談銅像

◎ 羅承宗

蔣介石逝世於一九七五年，但有關於其在各公共空間遺留的銅像去留，到了二○二二年十月當下，卻依舊是個政治爭辯話題。近日退輔會新聞稿除重申「支持轉型正義，但反對拆除蔣介石銅像」立場外，又拋出「蔣介石如父說」，令人訝異。

尊重當事人本人意願，是一個相當基本的法律原則。蔣介石在世時，本人怎看自己的銅像聳立各處呢？查國史館於二○一五年四月發表《蔣中正先生年譜長編》共十二大冊，相當完整且全面地記載了蔣介石一生事蹟與心路歷程。筆者發現裡面先後共有三次提及蔣介石對設置自己銅像的看法，值得觀察分析。

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首先，在一九四四年三月廿二日，人在中國安徽省黃山的蔣介石，電中央軍校教育長萬耀煌，略曰：「聞軍校擬鑄立中正銅像，際茲抗戰期間，物力維艱，此種不急之務，應即停止進行。即已鑄成，亦應妥為保管，暫不樹立，如違嚴懲。」等語。

接著，在一九五二年十一月一日，人在高雄的蔣介石，於日記中自省「臺北基隆道口松山機場岔路口銅像於生日揭幕，此實浪費招搖之事，以後應嚴禁在生前再建製銅像也。」

最後，到了一九五八年十二月，蔣介石在本月反省錄裡，又再次提到松山機場口銅像，寫道「中正路口之銅像徒招注目，無益而有損」等語。

綜觀以上三次蔣介石對於銅像的看法，由「暫不樹立，如違嚴懲」、「浪費招搖之事」、「徒招注目」、「無益而有損」、「以後應嚴禁在生前再建製銅像」等語可知，蔣介石本人對豎立銅像之事頗為反感。

一九七五年四月蔣介石逝世後，行政院迅速訂定《永久紀念總統蔣公辦法》，於全國各地廣建銅像分身之舉，充其量不過是後代不肖黨政層峰的集體性逢迎馬屁作為罷了。倘蔣介石棺中有知，當有強烈的失落感。

誠懇的呼籲退輔會層峰。真的憐惜如父般的蔣公，就要深刻體悟先生身前對鑄立中正銅像的態度，將所轄四十餘個銅像的儘速移除，才是正確理解尊重蔣介石的情感的孝順作為。

（作者為南臺科大財法所特聘教授）

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