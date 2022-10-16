自由廣場》彭立發·習近平·中國人

◎ 張世賢

中共二十大開議前夕，中國黑龍江的一位工程師彭立發，以「彭載舟」的網名大膽起義，在北京天橋上懸掛激烈的反習大字布條，寫著「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由」、「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」、「不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，他還燒起狼煙，吸引市民關注，震動國際。他應該完全明瞭，在習近平沒有止境的野心下，在中共嚴酷的數位獨裁專制下，從事反抗運動必須懷抱坐牢甚至必死的決心。他取名「載舟」，顯然想提醒中國人記得古籍所謂「君者，舟也，庶人者，水也，水能載舟，亦能覆舟」的道理，希望中國人民揭竿而起，合力顛覆長期壓迫他們的邪惡政權。

一黨專政的極權體制，沒有任何團體可以制衡它的倒行逆施，無從揭發它內部的貪汙腐敗，民怨必定迅速累積。它為了維護龐大利益共同體的統治結構，必定祭出越來越嚴厲的手段來壓制民怨。武肺瘟疫爆發將近三年來沒完沒了的「清零」循環，可謂這種素質的政權愚蠢的典型表現。

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在缺乏良好的配套措施下，同時立即進行動輒幾十萬人、幾百萬人甚至上千萬人的管制外出，真不知已經導致多少人枉死或餓死的慘劇，更不要說生產和消費的停頓所造成的巨大損失了。自我感覺良好的習近平，在只有報喜難見報憂的官僚體系裡，恐怕無法感受到有如待爆火山的「已經活不下去」的民怨；即使感受到了，以他不可一世的傲慢性格，鐵定會「加強維穩」來回應。

中國人何其不幸，在不斷遭受洪水、乾旱、地震等天災蹂躪後，還要長期隱忍當代皇帝的野蠻迫害。在自由民主體制下安居樂業的台灣人民，目睹封鎖在密集高樓住宅的中國人嘶吼「要解封」「要吃飯」的慘狀，應會加倍珍惜自身擁有的幸福。

智仁勇兼備的彭載舟，已經為飽嚐苦難的中國人民樹立了榜樣，想必都會群起效法，暗自籌謀，蓄勢待發，就像地底的熔岩，累積到一定程度後就會噴發的火山，中國的翻天覆地將指日可待。

（作者為故宮退休研究員）

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