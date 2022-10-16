自由廣場》高屏往事：1635年搭加里揚之戰

◎ 呂自揚

文化部將公告，把台南安平古堡園區的「台灣城殘蹟」暨城內建築遺構，合稱為「熱蘭遮堡」，引起許多討論。

荷蘭時期的歷史，更應釐清的是，荷蘭是何時開始統治臺灣？歷史書通說荷蘭統治臺灣三十八年，真的有三十八年嗎？

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根據荷蘭《巴達維亞城日記》《熱蘭遮城日誌》等記載，荷蘭統治福爾摩沙臺灣，最早只應從一六三五年算起，一六三五年之前荷蘭並未統治任何原住民村社。

一六二四年八月底，荷蘭從澎湖來大員港外沙洲今安平，用木板砂土建奧倫治城。

一六二五年一月，荷蘭以十五匹布向新港社換買大員港灣赤崁陸地，建普羅民遮市鎮。附近有新港、麻豆、蕭壠、目加溜灣四社。

一六二七年，奧倫治城改建磚石城堡，並改名熱蘭遮城（堡）。

一六二八年，荷蘭第三任長官被來大員的日本人濱田彌兵衛綁架。

一六二九年，荷蘭與新港社衝突後結盟。渡麻豆溪的六十二荷蘭士兵被麻豆社殺害。目加溜灣和麻豆社四、五百人，攻打荷蘭在赤崁新建的房屋。

一六三二年，七個荷蘭船員在打狗灣停泊被居民殺害。

一六三四年十一月，荷蘭七十士兵從堯港（今高雄興達港）登陸，協助新港社在桌山（大崗山）附近與搭加里揚人交峰，射死五人。

一六三五年八月，荷蘭從巴達維亞增兵到大員。十一月二十三日荷蘭五百帶槍士兵與新港社人，攻打麻豆社，把房屋燒光。十二月十八日麻豆社與荷蘭簽約獻地投降。二十五日，荷蘭五百帶槍士兵與新港社四百至五百人，渡河進攻搭加里揚，把房屋燒成灰燼。搭加里揚和高雄平原各社皆逃亡。

一六三六年二月四日，逃到屏東平原的搭加里揚（今屏東）與大木連、麻里麻崙（今萬丹）、搭樓（今里港）三分社代表，到大員向荷蘭認錯簽與麻豆相同條約受統治。四月，屏東海邊放索七社畏懼也簽約受統治。

搭加里揚之戰後，高雄平原為荷蘭所有，南路屏東包括瑯嶠十八社，北路蕭壠等社也皆陸續簽約受統治。

依上述歷史，荷蘭一六二四年至一六三五年的勢力範圍，只有大員港（抽烏魚稅等）及附近土地，與大員、堯港、打狗附近各社皆結仇，並未統治任何社原住民。所以荷蘭開始統治台灣，應從一六三五年攻打麻豆和搭加里揚社的簽約算起，才合史實。從一六三五或一六三六年至一六六二年被鄭成功趕走，共二十七或二十六年。說荷蘭統治台灣三十八年，是從荷蘭一六二四年入佔大員港起算歷史時期的籠統說法。

筆者認為台灣歷史，應把影響最大的從一六三五年十二月二十五日「搭加里揚之戰」，當作荷蘭開始統治臺灣的歷史戰爭。

（作者為作家，著有《詩寫台灣》）

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