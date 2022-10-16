自由廣場》主持人的哭喊 回答了問題核心

◎ 陳冠甫

資深媒體人羅友志日前在中天現場節目《大新聞大爆卦》不滿談論台北市長候選人陳時中佔比過多，竟直接拒講再「拔麥走人」不錄了。隨後羅友志在臉書發文向工作人與觀眾致歉，但也提到原因，談台北市長候選人陳時中佔比失衡，少談其他候選人，對選舉、市政無益。

值得注意的是，主持人馬千惠緩頰時一度哭喊「本台不是仇恨台！」反而回答了問題的核心。若節目圍繞在抨擊一人，資深媒體人能發揮部分有限，乃至於節目中每一段主題、圖卡等重複出現。不久前才評論的內容、金句又老調重彈，根本是仇恨陳時中大事紀的總複習課程。

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民智已開，這類作法洗腦不成，只剩頭痛，恐怕連監看節目的工作人員都覺得痛苦。

政論節目作為新聞性節目的一種，從設定議題開始，就是一種包裝，來吸引社會大眾注意力，並且根據市場分眾，規劃討論主題，並無對錯。傳播政治經濟學觀點認為，閱聽人的勞動是大眾媒體的主要產品，閱聽人勞動是閱聽人商品的一部分，看似沒有邏輯。直白說，如果沒有節目，閱聽人不會看電視，也就沒有後續維持電視台的商業利益。

為了吸引閱聽人的眼球，感官主義的新聞大爆發，訴諸感官刺激或情緒反應甚於理性。更有甚者會無所不用其極，二○一八年韓流效應特定電視台播報比例與內容的異常，仍記憶尤新。

真要如傳統新聞學要求，針對重要的新聞事件加以探討和評論，以使觀眾對新聞事件有更深入了解，或以多面向多種角度分析的過程和因果關係，只有調查性質的週間節目有辦法完成。

在新聞內容只是吸引消費者的免費午餐的現今，各家新聞網即時、快訊滿天飛，為配合讀者閱讀習慣，多又是拆分後的新聞，破碎零散不說，無公益性、社會重要性的新聞充斥，民眾也有責任。例如，選舉並非不談政策，而是多數人根本不看政見，只想看選舉笑話、幹話！

年底大選逼近，沒有直接與民眾權益相關的選舉新聞，討論免治馬桶偷窺或深蹲換車票，實在浪費時間。近來又缺乏社會弊案、官商勾結揭發類報導，實在莫怪民眾對選舉新聞、政論冷感！

（作者為臺北大學法律研究所研究生）

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