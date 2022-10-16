自由廣場》「仇恨值」就是這樣來的！

◎ 秦靖

美國新聞電視頻道市場呈現戰國群雄割據的局勢，如：CNN、福斯、ABC、CBS、MSNBC等頻道。然而因為受到各路財團的影響，這些新聞頻道在選擇報導主題、報導內容的編輯與報導方向的偏頗上漸漸出現了明顯的問題。例如：MSNBC明顯在中東議題上偏頗以色列，福斯新聞網偏頗共和黨與右派保守思想。

但是，無感的社會中間族群在一個民主國家的人口結構中佔了絕大多數，一旦這些人對於政治跟社會議題失去興趣與思辨能力時，常常影響到國家的發展跟社會結構的健全。

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因此，政治嘲諷的節目主持人無所不用其極地對著觀眾、政治人物與社會各界人士嘶吼，只求能讓更多人聽到、看到、想到各種議題的重要性，連帶讓這些政論、脫口秀節目逐漸取代了新聞媒體，成為美國年輕世代觀眾的新聞資訊管道跟教育平台。

台灣政論節目師承美國，卻因為統獨立場、境內境外各種政治勢力的介入，政論節目成了洗腦特定族群的工具。繼二○一九年三月，某政論節目報導了「麻豆文旦丟在水庫超過兩百萬噸（斤）」的假訊息後，又發生了某位羅姓媒體人不滿節目主持人及其它來賓無止盡地謾罵民進黨台北市長候選人陳時中，討論主題嚴重失衡，憤而離席。

政論節目的立場偏頗不稀奇，但是該台所有的政論節目都是用「謾罵」、「嘲笑」的不屑口氣來攻擊特定政黨。更因為特有的收視族群，上節目的名嘴為了討好觀眾，成了「雙面人」，同一事件有著兩種說法。只要敢講、敢罵、敢秀就有機會爆紅，獲取賣衣服、拿抖內的額外利益。

憤而離席的羅姓媒體人是該節目的固定來賓，也許就像他自己所說的，五十知天命，不必再取悅誰，做自己最快樂。他希望評論要有「比例」原則，不該失衡，要告訴觀眾、選民其他候選人在做什麼。而不是罵完陳時中再罵周玉蔻，接著又罵焦糖哥哥，大家領完通告費就掰掰。

台灣政治對立的「仇恨值」常常是人為勢力汙衊、堆疊而來的。也不難想像二○一九年台大、政大的學生為何會發起拒看這家電視台的運動。搶回遙控器代表的是閱聽人的覺醒，更是對於新聞媒體環境墮落的不滿，還有對背後那股中國勢力表達拒絕洗腦的抗議。

（作者為教育工作者，台南市民）

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