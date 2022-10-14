社論》莫淪為逢中必軟的「任性」政黨

蔡英文總統在今年的國慶演說，強調任期的最後，要讓中華民國台灣成為一個更強韌的國家，是現階段國家發展最重要的目標。（資料照）

蔡英文總統在今年的國慶演說，強調任期的最後，要讓中華民國台灣成為一個更強韌的國家，是現階段國家發展最重要的目標。她並表示，在經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力等，要打造更精實的「四大韌性」。綜觀蔡英文的演說，我們在面對中共升高軍事威脅，以及烏俄戰爭、供應鏈重組等全球政經變局，要轉化為機會，尋求更廣袤的國家發展空間。追求獨立自主的台灣，成為國際社會負責任，並具貢獻力量的一員。即如總統所言，「用盡全力，給後代一個更好的國家」。

國慶演說後，台灣也於昨日正式邊境解封。全球歷經兩年多的武漢肺炎疫情，我們與多數國家一樣，打開國門，恢復正常往來。這個值得記錄的重要時刻，也被形容像是「開國紀念日」。台灣雖然面臨下一波更嚴峻的挑戰，但依然不放棄走向國際，建設成為更好的國家。然而，台灣人民的堅定信念，蔡總統揭櫫國家發展的「四大韌性」，卻被在野政黨主席玩弄文句、大潑冷水，譏稱是「四大任性」，指責政府任由兩岸關係惡化。台灣此時最需團結合力應對變局，無奈有在野政黨跟著北京痛罵總統的國慶演說，這是在向誰表忠，已然徒使親痛仇快。

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在野黨監督執政黨，是天經地義，亦是國家前進的重要動能。不過，我們在追求更好國家的過程，部分在野政黨對中共的態度，往往流於一廂情願，甚至用錯誤、傾中的國家定位，阻礙台灣人民所希望打造的自由民主國度。這樣的在野黨，要「監督」政府施政，正當性與目的性也易遭到外界的質疑。尤其，當中共採取強硬的脅迫手段，意圖併吞台灣之際，我們最需要以更具韌性的能量因應。但部分在野領袖出現逢中必軟的態度作法，對於韌性的建立，會是嚴重的反挫。放諸主要民主國家，很難看見朝野政黨在對外政策上，有這般重大分歧，特別在面對最具敵意且危害世界的中共政權時，多數民主國家內部漸趨一致，採取抗衡或防備的政策措施。但在台灣，部分在野政黨殊途而行，更顯「任性」而為。

中共在八月環台軍演時，某在野黨無視質疑聲浪，仍然派出黨的副主席奔赴敵營，到中國去聆聽台辦官員那套老掉牙的一中說詞，還跟著唱和。這不就是最大的任性？該黨辯稱是向中共抗議軍演，但張牙舞爪的惡徒都已站在門前，最需要是合力對抗，展現抗敵意志。嘴稱抗議沒用，與敵人站一起，或自我分化團結，只會給惡徒更多操弄之處。事實上，該趟中國行後，中共變本加厲，共機、共艦頻頻越過海峽中線，還派無人機侵門踏戶。從北京的角度，該黨此時派人就是來「求和」，更加證明軍事壓迫是有效手段，起碼對這個在野黨的高層是如此。

蔡英文在國慶大會演說，一開始即強調，這是「中華民國立足台灣以來，第七十三個國慶日」。總統要傳達的是，生活在這塊土地的民眾，無論過去來自何地，都已是生命共同體。但仍有在野領袖抱殘守缺，反控蔡總統為何特別凸顯台灣。渠等對於「台灣」，是嗤之以鼻，另又懷抱著一中大夢，堅稱所謂「一國兩區」，自貶台灣總統是「區長」，還把中華人民共和國納為「疆域」，這般地神經錯亂，當然在國際社會毫無說服力。但也因為把台灣鎖入一中桎梏，這套說法成為中共政權的「最愛」。而被台灣主流民意摒棄的「九二共識」，也讓北京拿來利用，對外聲稱是兩岸政治基礎，用一中框架封鎖我們的國際化道路。在野政黨這般任性之為，亦傷害我們追求更好國家的韌性。

逢中必軟，自然把中共對區域的擴張威脅，視為與美國抗衡下不得不的回應動作，是被動防衛，而非挑釁之舉。為其擦脂抹粉，指中共軍事動作，主要是對美國，不是台灣。因而質疑蔡政府，去當美國抗中的棋子，並把台海情勢升高之責全歸咎蔡政府。敵友不分且美化惡徒，有如「斯德哥爾摩症候群」，還不時有著疑美論、棄台論等症狀發作。部分在野領袖的思維與中共大外宣幾無二致，任性而為，傷及台灣與美國等民主友邦的合作力道。這類在野政黨領袖表面要推動建構「親美、友日、和中」的中間路線，實則遠離美日、掩護背後的親中目的。同樣的，蔡總統提出的打造具韌性的國家，在野領袖雖聲稱這些全民都有共識、朝野也都很清楚。實則反其道而行。

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