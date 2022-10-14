自由廣場》熱蘭遮堡 看媒體錯標、國民黨惡炒

◎ 陳嘉伶

近日安平古堡改名的爭議鬧得沸沸揚揚，但實際上要修改的其實是文化部的「古蹟文資登錄名稱」，安平古堡這個「俗名」沒有要改，要改的是「學名」（或是「法定名」）。而修改的原因是由於目前安平古堡登錄的古蹟分為兩處，為了簡化文資管理並提供未來登陸更多出土遺構的彈性，因此才要把這些古蹟統合並重新命名為「熱蘭遮堡」。

然而原本應該是政府與學術界共同推動的美事，卻因為媒體的誤解或錯標，再加上中國國民黨的惡意炒作而推波助瀾，不僅誤導了大眾的認知，還掀起了無端的批評與謾罵，徒增社會資源的浪費，實在令人非常遺憾！

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雖然改名是烏龍一場，然而我們卻也能從後續引發的效應，看出台灣社會在轉型正義工作上的不足。尤其事發後，由國民黨台南議員王家貞、蔡淑惠帶頭批評改名是緬懷殖民者一事，更是讓人深感轉型正義的未落實，只會促使殖民者的後代更加囂張、更加無所忌憚。

明明隨地可見的中山、中正、經國以及眾多供奉獨裁者的銅像、紀念堂，才是真正威權不散的象徵，但國民黨員卻可以一面頑強抗拒台灣社會對過去黨國殖民式威權統治的究責，一面大罵別人緬懷殖民者，追根究柢正是因為轉型正義工作的不徹底，而讓國民黨能夠繼續活躍於台灣的舞台上，當殖民加害者仍掌握權利，試問當年那些受害者所追求的公平正義，豈可能有落實的一天？

殖民的歷史不能遺忘，相關的轉型正義也不能停，台灣有三貂角、美國也有聖地牙哥，台灣有熱蘭遮城，過去的紐約也有熱蘭遮城，但如今其都已轉換成歷史地名的一部分了，並將殖民者的功過陳列於博物館內，供後人自由評價。然而有些殖民者卻不能如此相同對待，因為他們依然在影響你我的生活，中國國民黨與中華民國對台灣的殖民和傷害，無疑仍是現在進行式，期盼本土執政下的台灣，能夠在轉型正義的工作上加把勁，讓中國國民黨永遠只存在歷史博物館的解說當中，台灣人也才有放下恩怨，在國際上邁出自信步伐的一天。

（作者曾任台灣基進台南黨部副執行長，議員參選人）

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