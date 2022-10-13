自由廣場》解放軍當然是「挑釁」

◎ 宋磊

雙十國慶當日，解放軍軍機照例持續侵擾我西南空域的防空識別區，對此國防部長邱國正於十一日上午表示，兩岸情勢仍舊嚴峻，尤其中國軍機軍艦持續跨越海峽中線，在邱部長眼中這已是挑釁行為，無論對於部長談話或兩岸目前的軍情，解放軍的威脅依舊為國安問題。

為何這麼談？從中國軍方正式打破海峽中線的默契時，嚴格來說兩岸正快速陷入兵臨戰爭的風險之中，雖然筆者認為解放軍在二○二七年以前仍不具備「完全犯台能力」，但無論是現在共軍的持續越界行動，或是從今年八月軍演後，中國軍方持續在台海周圍騷擾，解放軍正全面改變台海現狀，我國須嚴陣以待。

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本文深深認同，軍事行為是一個動態展現，它絕非完全依賴靜態的理論進行陳述，這也是為何台海情勢依舊險峻的原因。國軍長期秉持不挑釁、不越界的原則來進行各項軍事演訓，尤其海空軍長年以來演習範圍均不以挑釁對方、不侵犯中國主權為原則，不但是依循相關規定進行演訓，更在國際法的規範下遵守相關規定。

打破海峽中線的是解放軍，頻頻派遣軍機騷擾我國西南防空識別區的也是解放軍，北京當局不但試圖打破兩岸長期的「軍事默契」，對比在其他海空域的表現，解放軍正加速在南海島礁上的軍事建設。

邱部長的談話，是一個對解放軍的事實陳述，絲毫沒有任加油添醋，尤其在網路資訊爆炸的時代，國人更應主動對於資訊進行過濾與篩選，增進對於國防事實的了解。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

給邱國正部長按個讚

◎ 胡文琦

國防部長邱國正日昨表示，果若有中共解放軍的無人機越界進入我領空的話，國軍就會視為「第一擊」，且後續國軍還要接招，因為自衛反擊之後就是開戰。唯他也特別強調，國軍並非「看到就打」，而是還會有「辯證跟示警作為」，如果解放軍還不理才會認定有敵意，並執行該有的作為。

對於中共的「第一擊」我方將如何反擊？有哪些反擊樣態？邱國正表示，我方會先預警，且在它還沒接近就予以鎖定，而鎖定也是一種示警，若該航空器仍直接過來不予理會，台灣就要自我防衛。而當對方侵入我領空，就代表有危害，將啟動反擊，而「既然有了第一擊，後面就要接招」，因為自衛反擊之後就是「正式開戰」云云。

坦白說，若是對方的民間無人機，理論上用現行民航相關法令處理即可，無須自己嚇自己，落人口實。若真是解放軍無人機，則誠如他所說，「對，這樣事態就很嚴重」！

邱部長此一攻防兼備且不卑不亢的冷靜回應，足證他並不是傳統的武夫，滿腦子只想只會打仗，對孫子兵法「兵者，國之大事」深有警惕，而非「看到就打」，顯見頭腦清楚、靈活，確實應給他好好按一個讚！

（作者為前中國國民黨發言人）

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