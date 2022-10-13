自由廣場》兒子告老子，法官管太多？

◎ 蕭福松

自由時報報導，高雄吳姓男子不滿就讀高中兒子曠課一百多節，氣得用拳頭揍兒子，兒子不爽被打，告老爸家暴，吳男被法院判處有其徒刑三個月。因違反「兒童及少年福利法」，不得易科罰金，但可上訴。

這個「兒子告老子」的判例，前所未有，也讓家裡孩子正處青春期的家長心驚驚，萬一哪天管教孩子不當，不管是口語或肢體的，都可能被孩子一狀告上法庭。法律保護孩子免受不當對待，是值得肯定的，但介入家庭管教的做法，是否允當？卻值得探討。

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就讀高一的兒子，念不到一學期就曠課一百多節，顯然逃學的成分居多，站在家長立場，沒有不擔心的。孩子不在教室上課，多半是在校外交到壞朋友，接下來，很可能被幫派吸收或淪為詐騙車手。

家長收到學校寄來的曠課通知單，在「養子不教父之過」傳統觀念，及「恨鐵不成鋼」心理壓力下，很少能理性、冷靜地和孩子溝通。萬一孩子再頂嘴，或態度頑劣，出手教訓勢無可避免。

如因此獲罪，不僅親子關係會愈疏遠，也可能毀了孩子一生。因為連當父親的都管不了他，還有誰管得了他？或許最後就只有進監獄被管一途。

從教學現場看，學生曠課很少是因為經濟因素，反而是沒興趣、不想念的原因居多。雖然教育單位、校外會、社福團體很用心很努力地想找回中輟生，但不諱言，找得回來的，自然會回來，不想回來的，再怎麼苦口婆心、好言相勸，也是喚不回來。

父親出拳管教兒子的行為或許過當，也違反「兒少法」，但法律不應只講法，也要衡情論理、兼顧現實。

照此案例，父親管教兒子被判三個月徒刑，但「不受教」的兒子會因官司勝訴，從此不再曠課嗎？他會因自己的曠課，造成父子「對簿公堂」而生羞愧之心嗎？甚至眼看父親入監服刑，心裡會內疚嗎？

如果以上預想的結果皆非，就不得不令人憂心，「有樣學樣」將成今後孩子告家長的常態。孩子不是家長的財產，孩子有獨立的人格權，這些都不容否認，但在管教方面，法律似應有更大的融通空間。否則，老師對頑劣學生不能處罰，家長對不受教孩子不能管教，個個都成了無法無天的孫悟空，受害的會是誰？

這個孩子贏了官司，卻嚴重傷害了他老爸的心。這孩子可能失去親情，也失去自我反省、成長的機會，則未來付出更大代價的，不只是他個人，更是家庭和社會。

（作者為台東大學教師）

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