自由廣場》（鏗鏘集）革命反革命，十月光與影

◎ 李敏勇

十月一、十月十，分別是中華人民共和國和中華民國的大日子。中華民國經由民族革命推翻清帝國，不完全統治中國卅八年，倖得以代表盟軍接收的台灣維持名號寄身殘存；中華人民共和國以社會革命推翻中華民國，已建政八十四年，仍不放棄消滅中華民國。

十月革命最具代表性的歷史是一九一七年俄羅斯帝國繼推翻沙皇的二月革命之後的第二次革命，俄羅斯舊曆十月，新曆十一月，又稱十一月革命，也有布爾雪維克革命或十月政變之說。俄羅斯帝國的民主轉型，臨時政府只運作半年多，蘇維埃社會主義共和國聯邦開啟了世界的共產主義國家。

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中國國民黨和中國共產黨都受蘇聯共產黨影響，也有關係，但中國共產黨更在共產國際受蘇共指導、革命推翻中華民國。十月革命的歷史交織在俄羅斯、也在中國。帝國轉化的資產階級革命和無產階級革命在近代歷史交織政治學、社會學、經濟學、哲學……更是權力競奪的迷幻樂章。

標榜無產階級人民民主專政的共產國家，在廿世紀的起落以蘇聯和東歐最具代表性，一九九○年前後蘇聯解體、東歐自由化，象徵共產體制重大的挫敗。中華人民共和國以走資化維繫國家發展，走的是毛澤東反對的修正主義路線，正受到習近平的挑戰；北朝鮮應是固守共產主義基本教義的例子，窮兵黷武。

共產主義國家無法經由民主的政治原理治理，標榜人民民主行專政，面臨的也是被人民革命的權力危機。馬克思主義的思維在政治實踐隱藏危險，忽略社會構造中經濟的合理性，標榜解放卻施行宰制的恐怖。中華人民共和國事實上是以「民族」主義鞏固政權，極端反動，悖離文明的發展。

二○二二年十月一日、十月十日，中華人民共和國和中華民國分別慶祝建政和建國，十月革命的歷史呈現的是不同的意義。後蘇聯的俄羅斯聯邦在普廷不成功的侵烏戰爭，帶領俄羅斯走向國民出走的窮途；中華人民共和國習近平體制走向帝王夢，讓中國成為世界惡夢；而中華民國在台灣，因民主化不再是中國國民黨黨國，流亡殖民意識論群冷眼旁觀青天白日旗飄揚在昔日總督府今日總統府，喜慶中藏著國家陰影。

（作者是詩人）

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