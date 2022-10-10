自由廣場》民主是不斷自省

◎ 梁理齊

台灣的民主進程，如小孩學步，有時暴衝，有時跌倒，但我們知道，這是讓社會進步的唯一道路，我們要剛強壯膽，不怕風雨，為要得民主的內涵。

民主不是自己長出來的，是先賢先烈爭取來的，我們在這中間，不會天真以為民主就會很安然的運作，民主是要自省的。

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一九九六我們選出李登輝，是民主，是人民的選擇，當時人民雀躍，初嘗民主果實，民主自省萌芽；二○○○選出陳水扁二○○四連任，是民主，是人民的選擇，當時人民引頸，民主自省在茁壯；二○○八選出馬英九二○一二連任，是民主，是人民的選擇，當時台灣倚中又有服貿協議差點過關，民主自省逐漸深化；二○一六選出蔡英文二○二○連任，中間二○一八有韓國瑜的高雄市長勝出，二○二○他又參選總統失敗及被罷免市長，這也是民主，是人民的選擇，民主自省讓社會持續進步。

台灣是我們的家，民主化後，我們以民主來轉動我們的社會，我們當然要迷信民主可以有效運作來解決我們社會的爭議。

現在選舉又到，賄選已經少提了，政見未成為討論焦點，倒是學歷、私德問題，成為主要話題，這是民主自省深化的過程，本來我們都還在學步，只求我們快快長大。

回到民主自省，民主是自己管理自己，如果選出來的人，貪汙、敗德、無作為，選出他的人，當然有責任。聖經詩篇：使肥地變為鹼地，這都因其間居民的罪惡。民主是一條長又長自省的路，每人都要為自己的所作所為負責，人民當然要為自己選出來的首長、民代負責。

（作者任職金融業）

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