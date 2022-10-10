自由廣場》笑看台派與左派的「異論相攪」

◎ 張經偉

台派人士「詹姆士」槓上「百靈果」等網紅，許多知識份子、意見領袖…紛紛加入論戰，多日未止。台派與左派的「異論相攪」可以預料，反抗國共暴政之外，兩派之原旨，其實多有矛盾：台派盼望一個獨立的台灣國，左派的極致理想卻是共產國際。

美國建國諸賢之間，亦曾有過「異論相攪」：打敗英軍、確定美國獨立之後，主張聯邦政府擴權的漢彌爾頓，以及支持各州自治的傑弗遜，矛盾隨即浮現。差別在於，他們並不是呼喊更多人加入論戰，而是將論戰延伸為「實戰」：傑弗遜的副手伯爾，與漢彌爾頓相約決鬥，後者於是中彈身亡。

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此為吾人該對「民主國家」更多樣的想像：不只是言論自由，還有實戰的空間。出人命的伯爾-漢密爾頓決鬥是極端例子，更多時候，酒吧等社交場所，設有的射靶、彈珠台、撞球桌、拳擊擂台等等，亦有此用途。官場、職場、情場…費盡唇舌也解不開的結，就改動手腳吧！筆戰、論戰常常勝敗不甚明顯，然競技遊戲的得分高低，一目了然。且雙方亦藉此增進了手眼協調、實務操作、多巴胺分泌、敏捷與力道等各種實戰所需，甚至可能因此不打不相識、化干戈為玉帛。

反觀眼下台灣，論戰兩派似乎都質疑對方「抗中保台」的能力與決心，卻也只是訴諸更多論戰，而非如美國酒館內外的實戰面對，如此對強化「抗中保台」有何助益？只怕最後你我皆成為向栩：此君在黃巾之亂爆發時，建議朝廷不必派兵對戰，只須朗讀經書，遂能消滅叛軍。（向栩應該是諷刺意味，然執迷於網路筆戰的各位，彷彿真自認能論述抗敵！）

總之，口誅筆伐是「虛」，動手動腳才是「實」。百靈果一度出價「懸賞」詹姆士出來辯論，我建議雙方：不如將資金用於推廣各類實體技能。倘若論敵不甘示弱地加碼，也許你們就找到了玉帛；倘若論敵還是繼續口舌相譏，則誰實誰虛，一目了然，何須多言？（作者為清大歷史碩士，中學歷史教師）

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