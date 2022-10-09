自由廣場》特級病房的複雜心靈

◎ 劉京翰

我有一位新的住院病患，並非我的老病人。五十多歲女性，先前職業是夜市經營服飾類的批發，主訴近幾個月來間斷性的胸悶及頭暈。在還未見到患者前，令人印象深刻的是，她要求能優先入住一天需付費七千元的單人病房。

住院後幾天的查房中，有一次，患者待在門扣上的休息間，聽到我的問候聲，過了約莫三十秒左右才開門過來會客間（是的，這種特級病房有兩個隔開的房間）與我交談。

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另一次查房時已接近晚上十點，她病懨懨的躺在病床上，說她幾乎一整天都沒有下床，因為害怕頭暈。胸口會一陣陣的抽痛，接著感到頭好暈，持續很久的暈。然後不時胸口又會痛起來…。她對症狀的描述就在胸悶及頭暈的反覆循環中，很難釐清先後。在我有限的行醫經驗中，很難理解到底是何種器質性「內科疾病」，亦分不清楚是心臟或是神經系統，會有如此的症狀呈現。胸部Ｘ光、心電圖、心肌酵素，及心臟超音波均無特殊發現。

經過幾次巡房中的病史詢問，病因仍讓人摸不著頭緒，我只能搖搖頭，表示繼續安排相關檢查。巡診結束準備要離開，病人與她姊姊誠懇的、小小的向我鞠了個躬，說道：「以後我的病就麻煩你了！」我心中的雷達響起了警戒的訊號，呼應了從一開始，我對這位患者的直覺。依照疾病診療的流程，我表示會再認真檢查心臟其他面向的狀況，若無太大異常，後續應該會轉介給神經科醫師檢查頭暈的問題。沒想到一聽到我這句話，出乎意料的，這位病人的反應竟然是，從她略帶病容的神情中，驚恐的大大的「啊~~」了一聲。這樣的反應，更令我不解。

先前就聽同仁說過，有少部分患者，是靠住院賺取高額保險理賠金過活的。但我還未真正主治過這樣的病人。有些我遇過或處理過的病人，或許可能，但恐怕永遠無法證實。在內科疾病的症狀學世界裡，除了疾病本身的複雜性外，身心的交互作用，恐怕是一個更為難解的奧秘了。

（作者為心臟內科醫師，高雄市民）

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