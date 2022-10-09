自由廣場》為馬英九上一堂憲法課

◎ 黃帝穎

馬英九反對使用台灣國慶日，更直嗆「請蔡總統在中華民國國慶大會上，闡明中華民國憲法，釐清我國與大陸的關係，是互不承認主權，互不否認治權，絕非兩個國家」，社會譁然。前聯電董事長曹興誠也忍不住嗆馬「聯手中國欺負台灣人」。

馬英九雖號稱法學博士，但顯然馬的「憲法」應「死當」重修，不只整部中華民國憲法並無馬所說的「互不承認主權，互不否認治權」，甚且在憲法解釋上，也完全沒有任何一號大法官解釋支持馬的說法。相反的，大法官從中華民國憲法解釋出「自由民主憲政秩序」為不可破毀的憲法重要本質，所以如刻意混淆台灣與中國的主權，等於將台灣「自由民主憲政秩序」推向中國獨裁專制，反而才是大法官解釋所認定的違憲。

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大法官釋字第四九九號解釋文揭示「憲法中具有本質之重要性而為規範秩序存立之基礎者，如聽任修改條文予以變更，則憲法整體規範秩序將形同破毀，該修改之條文即失其應有之正當性。憲法條文中，諸如：第一條所樹立之民主共和國原則、第二條國民主權原則、第二章保障人民權利、以及有關權力分立與制衡之原則，具有本質之重要性，亦為憲法整體基本原則之所在。基於前述規定所形成之自由民主憲政秩序，乃現行憲法賴以存立之基礎」，也就是大法官認定現行憲法最重要本質是「自由民主憲政秩序」，而不是馬的「一國兩區」或「互不承認主權」。

簡單來說，馬的「互不承認主權」說法，不只在憲法上沒有任何大法官解釋支持，全球民主國家更是聽不懂，也完全無法接受。馬先生刻意混淆「民主台灣」與「獨裁中國」主權，反而將「自由民主憲政秩序」推向習近平無限任期下的中國獨裁專制，而牴觸大法官釋字第四九九號解釋的民主憲法重要本質。很顯然，馬先生憲法素養嚴重過時，且已恣意曲解、幻想，真應重修憲法課！

（作者為律師，永社理事長）

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