自由廣場》從俄羅斯納編領土看台灣

◎ 雲程

俄羅斯侵略烏克蘭佔領其東部與南部，四區在軍事佔領狀態下自辦加入俄羅斯聯邦的公投。公投結果獲普廷承認，四區立即與俄國簽署加入聯邦的條約。

普廷簽署並批准條約後，由外長將其呈送俄羅斯聯邦會議國家杜馬(State Duma)審議。國家杜馬審議後，另制訂聯邦憲法法律，詳述納編四塊領土的轉換項目與時程。審議時雖有四區代表出席，以增添此事的政治正當性，本質仍為自彈自唱。

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聯邦憲法法律規定轉換事項：先宣告一個到二○二六年初的「臨時階段」(interim period)，限期辦理各民生事項的申告登記，包括學經歷、年金、民事文件等皆持續不變；承認住民財產權；一個月內賦予當地住民俄羅斯公民身分，轉換效忠對象；二○二二年底前，設立俄羅斯銀行，廢止烏克蘭貨幣Hryvnia改用俄國盧布；儘速建立主計與預算系統；二○二三年前，繼受俄國法律體制，包括檢察機構；六個月內，界定邊界與重劃省市區域；二○二三年六月前，俄國設立派駐機關；二○二八年初前，建立城鎮規劃機構；當地武裝力量併入俄羅斯軍事體系等，非常全面具體。

領土地位變遷的合法與否，關鍵在不中斷的授權流程：由合法者Ａ移轉給合法者Ｂ，主客體與程序都要同時合法不可——在跨國境層次，要求有權收受領土的雙方，簽署明確的條約讓渡；在內國法層次，則是雙方國會必須審議條約，並將之納入本國的法律體系。方法當然是制訂憲法性法律，從政治、軍事到民生等，詳細規定應轉換的事項與時程。這些步驟缺一不可，且有一步驟欠缺合法性，整套移轉的結果就不會被承認。

俄國納編烏東四區是，俄國對外侵略一主權國家；四佔領區未獲烏克蘭同意自辦公投；俄國強與簽署條約等都是非法。前提既已違法，後續無論俄方片面憲政程序如何嚴謹詳盡，本質就是俄國非法強取外國領土。

回過頭來看台灣。蔣介石當局代表盟國的利益，受託對終戰前屬日本領土之一的台澎實施軍事佔領統治。其佔領統治的合法性無庸置疑。雖也實施具體轉換事項，包括改組台灣銀行、發行新台幣，但佔領統治不得移轉主權，軍事指揮官亦無權應允佔領地給自己或第三國。在「中華民國」這邊，國民大會或立法院，何曾審議過台澎領土納編案做成有效決議，並制訂法律？這些都是台灣地位的大哉問。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》）

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