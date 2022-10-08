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自由廣場》南投茶農、茶行 令人痛心

2022/10/08 05:30

◎ 王明達

南投竹山陳姓女茶農，向茶行以一斤三百元購買越南茶，冒充台灣茶參加竹山鎮農會舉辦的杉林溪優良春茶競賽展售會，在新品種組得到「兩朵花」的肯定，獲獎之後再以兩倍價格轉售給彰化一家茶行，事後遭彰化衛生局抽驗查出是越南茶，南投地檢署以詐欺罪起訴陳姓女茶農。

無獨有偶，高雄橋頭地檢署檢察官楊詠鈞、李侃穎，也指揮調查局、農糧署等單位，破獲南投名列台灣百大茶行的謝姓業者，至越南洗產地走私一○七公噸中國茶混台灣茶在台販售，主嫌以六十萬元交保。

本周四（六日）還有一則新聞，報導好市多熱門商品「杉林溪高山烏龍茶」，被台北市衛生局查驗後發現混充了十倍的越南茶，茶葉來源是南投某茶廠。

台灣茶葉品牌聞名全球，品質更是受到各界肯定，然而相關業者不思在品質上力求進步，將台灣茶葉精益求精的精神發揚光大，反而以劣質的越南茶、大陸茶混充聲名遠播的台灣茶葉，這些茶農、茶行如同拿石頭砸自己的腳，實在令人痛心。而這些對茶葉品質具有專業的農會及評審，都沒辦法分辨茶葉的良窳，更何況一般的消費者！幸有檢調單位秉持司法公正，全力打擊犯罪，讓這些唯利是圖的不肖業者無所遁形，否則台灣社會人心逐漸變質，台灣茶葉的香氣和味道也會跟著嚴重變質 。

（作者為金融業退休主管，宜蘭縣民）

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