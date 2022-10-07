自由廣場》（青年時評）「沒錢的人才會去洗錢」？

◎ 薛伊雯

前兩天立法院民進黨團對基隆市長候選人謝國樑提出質疑，認為他涉入德信證券的洗錢案，然而謝國樑在面對指控時卻回應，謝家三代都經得起考驗，更說出「只有沒錢的人才會去洗錢，環境足夠的人，不需要去洗錢。」難道真的是這樣嗎？

現任宜蘭縣長林姿妙，今年八月被宜蘭地檢署偵查，涉嫌使用二十六個人頭洗錢，兩年多的時間，不明金流達七千八百四十四萬元。林姿妙從一九九八年起繼承其丈夫的政治人脈，首度參選即當選宜蘭縣議員，連續當了三屆宜蘭縣議員後，又轉戰羅東鎮長，也順利當選並連任，現在身居宜蘭縣長的高位，月俸十八萬元，難道林姿妙也是謝國樑口中「沒錢的人」嗎？

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謝國樑為了迴避問題不擇手段，一百一十三萬元洗進他的金星國際公司，另有三百萬元現金是直接拿給謝本人，如果是借貸利息，為何不直接匯款要另外交付現金？謝國樑不僅說不清，對金流的說法也是一變再變，一下說是利息錢，一下又說是借款，三百萬元的名目撲朔迷離。曾經擔任過立法委員，卻說出「沒錢的人才需要洗錢」這樣高傲的話，這樣傲慢又缺乏法律素養的人，竟然還想競選公職？

基隆被過去國民黨籍的市長與立法委員耽誤了十幾年，在地方，許財利、張通榮貪污、瀆職、濫權，不僅城市毫無發展，甚至每況愈下；而在中央的謝國樑也消極怠工，不提案、不審查預算，被公督盟評鑑為出席率只有五成三的「蹺班王」。基隆人不能接受一個連個人帳、公司帳都分不清的市長，如果真的讓他選上，只怕他會重蹈許財利、張通榮的覆轍，把市庫當成個人金庫，「苦民所苦，睡到中午」，而基隆人這八年累積下來的光榮感只怕會消失殆盡。

（作者為基隆市民，高雄師範大學台研所碩士生）

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