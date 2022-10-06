自由廣場》各方同謀助壽險業脫困

◎ 蔡家龍

針對壽險業者為挽救淨值轉負之危機，而逕自決定將金融資產重分類一案，竟能得到產官學各界的強力支持，金管會保險局「超高效率」開會火速通過，對此本人深感不解，尤其負責翻譯國際財務報導準則公報（IFRS）的會計研究發展基金會應有所堅持。

長期以來為避免公允價值波動對損益表產生影響，保險公司多將債券投資列於「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（FVOCI）」，即公允價值變動應認列為其他綜合損益，反映在股東權益中，而不致對當期淨利及每股盈餘產生衝擊。近來美國屢屢升息而導致債券價格劇跌，雖無涉企業損益表但已大大影響淨值，對於行業特性屬於負債比率一向偏高的壽險公司而言，數以兆計的金融資產價值ㄧ往下跌，淨值便有轉負之憂慮，業者為解救此災難而決定將其重分類為「按攤銷後成本衡量之金融資產（AC）」，無須針對公允價值之變動做任何評價。

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部分業者再輔以將投資性不動產自成本模式改採公允價值模式，透過認列巨額之公允價值評價利益，造成當期淨利創新高，但淨值卻轉負之荒誕現象！

IFRS9明文規定企業僅於改變其管理金融資產之經營模式時，始應依公報A部分4.1.1至4.1.4段之規定重分類所有受影響之金融資產，該項重分類應自重分類日起推延適用。A部分5.6.5規定企業若將金融資產之衡量種類自「透過其他綜合損益按公允價值衡量」重分類至「按攤銷後成本衡量」，該金融資產應於重分類日按其公允價值重分類。惟並就該金融資產之公允價值作調整，先前認列於其他綜合損益之累積損失於重分類日自權益中移除，如此淨值便會大幅回升。

然而，該號公報B部分第4.4.1段規定，僅於企業開始或停止進行對其營運具重大性之活動時，始將發生企業之經營模式變動，例如：企業取得、處分或終止業務項目。B部分4.4.2載明重分類日之定義乃次一報導期間之首日，亦即企業經營模式目的之變動須於重分類日前生效。例如：若甲公司於2月15日決定終止其個人抵押貸款業務，須於以4月1日做為重分類日（非公發公司則為次年1月1日），倘第四季決定要改變經營模式，重分類日之定義明確為明年1月1日。

另外，B部分4.4.3指出，下列情況並非經營模式之變動：(a)與特定金融資產有關之意圖變動（即使於市場狀況有重大變動之情況下）。(b)金融資產之特定市場暫時消失。(c)於企業具不同經營模式之部門間移轉金融資產。前述很明顯說出美國政府升息而導致債券市價的劇跌，此非屬經營模式之變動。

此番踐踏IFRS之作為，目的純為窗飾財報，與韓國何干？韓國的重分類之舉是為了2023年接軌IFRS17，請問與會的專家學者與會計師，改變會計政策與提昇競爭力何關？

金融家運用兩家上市公司間接持股投資公司，再用投資公司控制壽險公司，如此高槓桿的操作，成功屬資本家所擁有，失敗卻要股民承擔，執政黨當苦民所苦才是！

（作者為靜宜大學會研所教授、台灣省會計師公會副理事長）

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