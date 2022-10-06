自由廣場》高虹安有沒有「曠職」？

◎ 葉昱呈

有立委在立法院經委會上針對立委高虹安論文一事質詢經濟部與資策會，其中針對拿資策會提供全職全薪去攻讀個人學位，是否為資策會所允許？是否違反相關規定？資策會表示，高虹安從未向資策會報備要去攻讀學位，而過去的案例皆在國內求學，都有向資策會報備及說明，高案是首例，也就無相關規範，對此，筆者提出以下幾點疑問：

一、事實上，在國內進修學位或在國外進修學位，應該不是問題之焦點，問題在於高虹安「全職全薪」到美國執行研究計畫，白天卻占用上班時間，跑去辛辛那提大學上課進修學位，是否有構成「曠職」之事實？

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二、按資策會的進修制度，只要員工符合學位進修資格條件，即可獲得進修彈性工時及全額學費補助，高虹安攻讀學位未向資策會報備，該會當然無法給予進修彈性工時，譬如准予白天上課，夜間執行研究計畫，試問高虹安要如何利用白天時間上課進修學位？

三、依「舉輕以明重」原則，通常法律上如果規範情節比較輕的事實，對於類似性質且情節更加嚴重的事實，當然也包括在規範的效力範圍，如果資策會規範國內進修學位，須向該會報備，則遠離國內辦公場所到國外進修學位，是否更須向該會報備？

（作者為公務員，屏東市民）

她什麼才是真的？

◎ 邱炳進

資策會昨天表示，高虹安的辛辛那提大學博士論文，經與資策會的研究論文比對，她引用逾八成，顯然是事實俱在的抄襲行為了！

距投票日還有五十天，然而高虹安給人的印象已是：她說的話、做的事什麼才是真的？

從學霸說開始，她的求學過程，事實與學霸仍有段距離。她說她的論文被引用四千五百多次，事實上她只是列名第三的共同作者。還有她拿資策會的公款，據說是以出差名義去念博士學位，然她卻公開說，留學的學費是自己出的。甚至選戰開打後諸多言行，也被打了問號。明明立牌佔用道路，道歉、改過即可，然她就要扯到是房東的過錯。再檢驗下去，她的大數據專家頭銜，是否名實相副，恐怕也不無疑問。

國民黨提名的新竹市長候選人劉耕仁說的沒錯：「高虹安是一遇到爭議就是閃躲卸責的人」；民進黨提名的沈慧虹也批評她「遇到事情就是閃躲、切割，那以後面對所有市政的問題，是不是也是逃避成性？」

高虹安與柯文哲接觸還不到三年，已完全內化柯文哲推託、諉過的套路，真是年紀輕輕就不學好啊！

凡此種種，都應該被檢驗，尤其對一個只會把「綠色恐怖」掛嘴邊，遇事一推二五六，抗壓性又差的人，能帶領新竹市政嗎？

（作者為教職退休，台北巿民）

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