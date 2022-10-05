社論》「兩岸一中」可以休矣

國際紛紛譴責中國正圖武力改變台海現狀，馬英九卻不吝展現其中國協力者之本色。他說：「中華民國憲法增修條文」，台灣地區跟大陸地區都是中華民國，大陸地區是台澎金馬以外的中華民國領土，很清楚那些領土，「憲法上還是我們的領土」；同樣的在大陸憲法上，台灣也是他們的領土，所以蔡總統去年提出「中華民國與中華人民共和國」互不隸屬是空話，若真的實現就變成「兩個中國」，絕對不可以這樣。去年，北京表示：所謂「互不隸屬」就是「兩國論」。「十一國慶」，馬英九隔海批蔡致賀乎？

最近，拜登提到：「台灣對於獨立有自己的判斷，我們不會鼓勵他們獨立，那是他們的決定。」一向對台灣主權避免表達立場的華府，近年頻頻對中國所謂的「台灣屬於中國」表達「異議」。對照一九七二上海公報，不難看出五十年後的變化：「美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議。」外來政權威權統治，台灣人民沒有發言權，國共兩黨、「海峽兩邊的所有中國人」壟斷一切，「解放台灣」、「反攻大陸」互相爭奪「中國代表權」。

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兩件大事，影響了往後的歷史變化。一是，一九八八蔣氏政權終結，台灣邁向民主化，政黨輪替執政成為常態。主權在民，台灣人民取得發言權，自認中國人者急速縮減。於是，「海峽兩邊所有的中國人」的主張，在台灣邊緣化為非主流，維持「台灣獨立於中國之外」現狀並追求正常國家成為主流。「中華民國憲法」本與台灣無關，「增修條文」殘存著台灣地區、大陸地區，乃是民主鞏固之前，外來政權意識形態的迴光返照。遺憾的是，在台灣僅存的「中國人」，卻把這種迴光返照當作旭日初昇，以之框限台灣的未來。它所暴露的心態，一言以蔽之就是「反民主」：台灣人民沒有選擇權，只能接受「海峽兩邊所有中國人」的決定。台灣民主化，雖形成了當前台灣的內部糾葛，更重要的是改變了台灣的國際景觀。

二是，尼克森拉開序幕，中美關係從敵對走向友好，期間中國結束文革、啟動改革開放。儘管經歷一九八九天安門事件，美國仍帶領西方大力協助中國發展經濟，且給與永久最惠國待遇、協助其以開發中國家身分加入WTO，致使中國一躍成為世界工廠與市場。全球化的嘉年華會，中國的機會成為國際歡迎的嘉賓。曾以經濟奇蹟、亞洲四小龍著稱的台灣，即使已經從威權轉型到民主，科技產業也成為國際重要的供應鏈，但在國際政治上仍是身分不明的無名氏。華府所關心的，依舊是「和平解決台灣問題」，言下之意，只要中國持續改革開放，開始即便是有限度的政治寬鬆，接受以規則為基礎的國際秩序，與國際經貿自由巿場結為一體，則「和平統一」可以是美國的選項。然而，二○一二至二○二二，習近平掌權十年，這種願景徹底幻滅了。改革開放成為過去式，否定鄧小平、推崇毛澤東，習近平不斷強化數位極權統治，並推動擴張型的民族主義，在國際上打造專制集團，以專制治理模式挑戰民主，意圖取代美國的全球領導地位。戰狼野心鋒芒畢露，加上軍事冒進主義行動，威脅著台海和平穩定，也改變了台灣的地緣價值。二○二○源自武漢的新冠疫情為害全球，北京趁機鎮壓香港民主運動完成二次回歸，乃至暗助普廷入侵烏克蘭，尤其是面斥布林肯「美國沒有資格居高臨下同中國說話」，在在提醒美國的中國觀犯了錯誤，「台灣不可存於不友好國家之手」！

習近平的中國夢，徹底扭轉了西方的中國觀。近年，中國對美情緒勒索三個公報承諾的頻率陡升，正好寫照著由於中國的「返毛現象」導致三個公報幾近「歷史文件」，不具「現實意義」。普廷入侵烏克蘭，習近平偽中立暗挺俄，意在天下大亂漁翁得利，遂其東升西降之霸權夢，民主集團視之為長期的威脅，剛好而已。世局即將鉅變，台灣不是局外人，龐皮歐且主張：美國政府應該正式承認台灣作為一個主權獨立國家現狀，如此，對世界、對美國、對台灣本身反而較安全，可避免如烏克蘭般陷入泥淖，降低「戰略模糊」的風險。一如烏克蘭的親俄派，台灣式微中的「反獨促統」派，還在過時的框架刻舟求劍，兩岸憲法、九二共識，缺乏地緣現實感的「兩岸一中」可以休矣。

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