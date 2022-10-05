自由廣場》是ROTC該改變的時候了！

◎ 陳宏煇

國軍近年來透過多元招募管道以穩定基層兵力，因此積極推動大學軍官訓練團（以下簡稱ROTC），但最近卻面臨退訓偏高問題。筆者過去幾年曾經協助招募及輔導ROTC學生，了解多數學生為減輕家中經濟負擔而選擇加入ROTC，原本懷抱著遠大的夢想，但因錄取兵科與所學或志趣不合，在經過入伍教育與教育訓練中心的洗禮後，更加深其退訓意念，導致其寧願賠償，也不願意留在軍中。

筆者認為，ROTC立意良好，畢竟美國實施此制度已超過百年，而部分四星上將更是藉由此制度獲得拔擢，二十幾年前國軍參照美軍成立此一制度，目的就是希望在大學校園內選拔優秀學生，並提供其機會，除可穩定國軍人力，也能讓國軍產生質變，在退訓人數愈來愈多的情況下，招募方式顯然需要改變。

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筆者對ROTC招募有幾點建議：

一、改變「以錢誘人」方式。ROTC文宣摺頁多以畢業後任官起薪五萬以上，或是每月給予生活費一萬兩千元，雖能吸引學生加入，卻無法支撐學生完訓任官，甚至日後在部隊久任，受訓期間只要稍遇挫折便會選擇退訓。

二、給予「適性兵科」員額。現行ROTC兵科員額多是軍校生員額所剩餘，因此許多學生報名錄取後，根本沒有適合其兵科可供選擇，像是心理系學生錄取砲兵、大氣系學生錄取步兵，如果能夠針對部隊特性提供相關科系學生兵科員額，例如讓大氣系學生到氣象聯隊、心理系學生擔任輔導長、心輔官，讓所學能夠為國軍所用，以支撐其長久留任。

三、中心「回歸軍中」體系。國防部為使ROTC學生能就近上課，因而在部分大學設置教育中心，並由軍訓教官協助上課，但軍訓教官即將退出校園，且早已離開部隊多年，無法將部隊實際狀況讓學生充分了解。因此，教育中心應該回歸軍中體系，改在軍校或營區成立教育中心，讓學生在星期六上課時就近在學校附近的軍校或營區上課（基本教練和體能訓練），並由單位內軍官協助輔導其適應軍中環境及相關訓練，以減少其心理恐慌，強化其心理素質。

（作者是軍官退伍、大學生輔人員）

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