自由廣場》期盼腎癌治療跟上國際趨勢

◎ 歐宴泉

台灣腎癌發生人數逐年增加，相較於十二年前一年新增七九八名個案，民國一○八年確診人數達一六○五人，翻倍成長。且以全球發生率來看，台灣應有許多潛在患者因沒有接受完整檢查而未被診斷出來，人數可能被低估。

然而，關於癌症治療的討論，大多將焦點放在人數較多的癌症；其實患者較少的腎癌，發生人數持續上升，加上高度復發與轉移機率，治療需求大幅提升，要更有效益的對策。

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在國外，目前治療晚期腎癌大多依據國際治療準則建議，選用雙免疫藥物合併療法或免疫藥物合併標靶藥物作為第一線治療首選，甚至早在五年前便開始使用。回到台灣現況，目前晚期腎細胞癌第一線治療已給付多個標靶藥物，卻未跟上國際治療指引給付免疫合併療法。然而，標靶藥物所伴隨的治療副作用影響患者生活品質，且藥效時間較短、腫瘤反應率較低，整體而言，對於中、重度風險的晚期腎細胞癌病人的療效仍有不足。

雖然目前國際治療準則已有許多治療方式能延長患者存活時間，甚至有機會治癒，不過在台尚未獲得健保給付，且癌症治療採漸進式療程，依據適應症及給付的規範一步一步使用，即便病人有即刻的治療需求，受限於規範或是費用，也不一定能用到較新的療法，錯失治療黃金時機，等到較後線療程時才使用，此時病人身體狀況並不樂觀，治療效果較差，影響治療成效。

此外，腎癌有年輕化趨勢，許多病人礙於經濟考量，使治療選擇受限，因此感到煩憂。懇請主管機關聆聽臨床醫師及腎癌患者的心聲，重新審視並放寬如雙免疫等免疫合併療法給付標準。若免疫合併療法能納入腎癌治療第一線健保給付，病患身體狀況尚可時及早使用，不僅可以減低患者及家屬的經濟負擔，且若病患對於治療反應較佳，也較有機會能更快地控制病情，讓腎癌病友家庭能更積極的共同抗癌。

（作者為台灣泌尿科醫學會常務理事，童綜合醫院研發創新中心院長）

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