自由廣場》高明的AIT音樂會

◎ 陳俊斌

九月二十五日在松菸誠品表演廳，聆聽由美國在台協會主辦的「禮讚‧重生鋼琴獨奏會」，這場音樂會的主旨是向防疫人員致敬，同時也凸顯台美友誼，音樂會的主題藉由台裔美籍鋼琴家Pauline Yang的樂音巧妙傳達，令我感受良深，謹以此文分享聆聽心得。

這場音樂會雖免不了帶有政治意涵，但主辦單位拿捏地恰如其分，沒有淪為政治宣傳。AIT處長在演奏前說明主辦音樂會的目的，也對日前發生的花東地震傷亡人員及家屬致意，更對這次的救災人員以及這三年多來竭力投入防疫工作的醫護人員致敬。處長也說明「台美韌性合作」對台美雙方的意義。台灣外交部長在接下來的致詞中回應處長的說明，特別提到美國捐贈疫苗對於台灣防疫的重要貢獻。在場貴賓除了外交部長，主要是中央疫情指揮中心核心幹部，包括現任與前任防疫指揮官。前任指揮官陳時中出席了這場音樂會，但並沒有趁機為市長選舉造勢，只是和所有觀眾安靜地聆聽音樂。

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鋼琴家楊小姐在音樂會中演奏巴哈、史卡拉第、孟德爾頌、蕭邦、拉赫曼尼諾夫、葛拉納多斯、柴可夫斯基等音樂大師的作品，在開始演奏前，楊小姐特別說明，雖然是大師作品，但都是短曲子，希望聽眾不會有太大的心理壓力。她更把節目單比擬為菜單，在上面有前菜、主菜和甜點等餐點，說明她如何透過精心安排，鋪陳一場音樂饗宴。楊小姐精準的音樂詮釋顯示出她深厚的藝術造詣，而最難能可貴之處是，透過演奏大師的作品，她如同鄰家女孩般，和聽眾閒話家常。她在安可時演奏〈雨夜花〉，提到每次坐長榮航班，降落的時候都會聽到這首樂曲，感觸特別深，聽眾用開心的笑聲表達贊同，甚至有人在鋼琴演奏中輕聲哼唱附和。楊小姐在樂曲說明時都使用英語，但她特別用中文講了一段話，她說疫情期間大家常互道辛苦，然而，最辛苦的其實是所有的防疫人員，因此她用音樂來向他們致敬。這段話如同在現下某些人為防疫成效爭吵不休中，以清脆的鈴聲劃破喧嘩。

（作者為臺北藝術大學音樂學研究所教授）

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