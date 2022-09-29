自由廣場》龐皮歐與賀錦麗的話，朱立倫聽進去了嗎？

◎ 紀安秀

美國前國務卿龐皮歐訪台，接受自由時報專訪時表示，台灣是主權獨立國家，美應正式承認這個現狀，降低戰略模糊的風險；不管共和黨或民主黨，美繼續挺台及防衛台灣安全，是共同的政策；中國企業「私有」是謊言，美國仍將繼續對中經濟制裁。

美國副總統賀錦麗在日本美國海軍海外最大據點演說，中國正削弱以規則為基礎，國際秩序的關鍵要素，展現軍事和經濟力量威迫恫嚇鄰居，在東海、南海、台灣海峽挑釁，令人憂心。台灣是充滿活力的民主政體，美反對片面改變現狀，支持台灣自我防衛。

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龐皮歐及賀錦麗語重心長的表述，無疑就是各民主國家及大多數台灣人民的心聲，中國顢頇霸道的行徑，目的就是要吞併台灣，欺壓鄰近國家，但已嚴重危害區域和平、國際民主及經濟秩序，當然不能任令其繼續坐大，強烈抵制及遏止中國的侵犯擴權，已是世界各民主國家的共識。

遺憾的是，台灣的在野黨、也曾經執政過的中國國民黨，至今仍緊抱「九二共識」討好中國，但中國已經明確表示，九二共識只有一中，沒有各表的問題，也不承認中華民國存在。請問國民黨及朱立倫主席，你們要傻呼呼等中國來併吞，還是要聽龐皮歐和賀錦麗的話，堅守台灣獨立主權，走自由民主大道？台灣人民都想知道答案。

（作者為家庭主婦，台北市民）

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