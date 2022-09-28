自由廣場》義大利準總理友台言論的指標

◎ 王文勝

義大利雖然名列七大工業國峰會成員，但其影響力遠不如英國和歐盟領袖的法國和德國，因此藉由外力凸顯自身價值，常是義大利向來的外交政策

比方說，義大利主張對俄國友好，這一點導致和德國、波蘭常常有衝突，同時義大利也深知中國在聯合國的影響力，所以時與中國有利益交換，互相支持對方成為某一個大會或論壇主辦國，相互給予舞台

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然而，義大利許多極右派或右翼民粹主義政黨，早對中國在義大利建立類似殖民地式的掠奪式經濟有所不滿。右翼民粹政黨北方聯盟就曾經批評，中國在義大利一帶一路的專案跟治外法權的次殖民地毫無差異，由於北方聯盟和同屬執政聯盟的五星運動對中國的態度有所不同，後者對中國相對友好，但也因此導致孔特內閣垮台，德拉吉則採取相對強硬的對中政策。

義大利和歐盟大國最大不同就是，他們對中國人權議題不太在乎，一方面也是因義大利文本來就非中國的首選語言，且不管是被中國統治的獨立勢力，或是中國境內的反對者，都不會優先把義大利當作流亡或移民國家，原因在於義大利本身對中國人權控訴其實相對薄弱，外加與義大利關係密切的教廷向來主張對中國應以懷柔傳教的方式取代對抗，因此過去義大利幾乎很少誕生出極右派的總理，這一次極右派可以完全執掌內閣，表示教廷未來不管是對義大利或對中國態度都會更加務實：既然教廷可將駐香港辦事處搬到北京，那自然也必須得容忍近在咫尺的義大利誕生一位女版墨索里尼，因此假設新任義大利內閣是一個真正對中強硬派，台灣更應該掌握以下策略：

一、 持續透過與教廷的官方正式關係職務展開對義外交。

二、 持續透過與義大利往來影響教廷，使其不與中國深化關係。

換言之，善用目前教廷以及義大利間的外交關係，才能讓中國跟教廷無法建立正式外交關係，而義大利目前不管動機為何，至少都已可提供台灣外交有利的基點，且義大利拋出說要放棄一帶一路，轉向與台灣合作時，是否變成台歐投資協定的洽簽的切入點？所以，我們駐教廷大使館和駐義台北代表處是否應該動起來了呢？

（作者為退役少校政治作戰官，目前就讀印度金德爾大學博士班）

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