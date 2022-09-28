自由廣場》推動數位中介服務法 不能因噎廢食

◎ 魏思源

國家通訊傳播委員會（NCC）日前推出「數位中介服務法」草案，並接連舉辦三場公開說明會，結果遭到輿論一片撻伐，然而外界憂心這部大法，不但管不到跨國的科技巨頭，反而會逼死正在蓬勃發展的台灣數位產業的生機。最後在行政院出面喊停下，才緊急剎車。

個人一向認為，網路的無政府現象是不正常的，特別是現在有為數不少的網路新聞媒體為了維繫媒體接觸或點閱率，在新聞版面中散布污衊或威脅等人身攻擊的言論、圖文等惡風，成為助長網路霸凌者的幫凶，也有假訊息潛伏在言論市場與網路耳語，伺機操弄輿論的風向，像是看不見的敵人，危害社會安定。

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誠然人人都有表達意見的自由，享有言論自由的權利，但我們應該知道，言論自由不保障虛構的事實，同時我們更必須要建立一個正確的觀念：管制所謂「不實輿論」的目的，在於維護國家社會及大眾的權益，而非某些大企業的權益。

事實上，就連講究民主自由的美國，其網路依然是受到高度管制的，這種管制是透過具有法律約束力的一套複雜的私下調解機制運作的，而其他國家如英、德、法，也持續針對有害或仇恨言論等內容推動立法，難道我們因為害怕招致危害言論自由、思想審查等疑慮或反對聲浪，就不推動不法言論等規範，監督跨國數位平台嗎？

（作者從事資訊業）

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