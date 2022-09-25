自由廣場》老鐵藍不是失智 是憂鬱

◎ 張經偉

周玉蔻最近的爆料，似乎讓許多人認定：倘若蔣萬安不是蔣家血脈，緬懷兩蔣的「老鐵藍」們，就會失望地棄投。然我認為：不，不論是蔣萬安、章萬安、郭萬安，他們都會投。你我該重新理解這些老長輩。

網友對泛藍的嘲諷，多指向其智能：「人一藍，腦就殘」、「喜韓兒」云云。然而如同許多藝文創作中，藍色象徵憂鬱，我認為他們不是失智，而是憂鬱。真正失智症的人，由於遺忘了許多不快的事，反而常處於欣快(euphoria)狀態，且失智老人最後常極度安靜（倘若讀者有相關醫療、照護經驗，想必更明瞭這些）。然而老鐵藍們，聊到其厭惡的對象（例如韓國瑜的政敵），往往搥胸頓足地「喔氣氣氣氣氣」，根本不像失智的表現。那些該是中老年憂鬱：常為國人所忽略的心理問題。

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根據精神科醫師和田秀樹：由於大腦額葉萎縮，老年人難以適應變化，也更容易偏執。故而老者的視角裡，常是敵我二分，欠缺「會批判自己的朋友」這類灰色地帶。並且，隨著年齡增長，人不停地失去：年輕時的容貌、體力…若是偏向外部的失去（社會地位等等），更容易有「曾經滄海難為水」的失落感（佛洛伊德理論中的「客體失落」）。是為老年憂鬱的種種成因。

憂鬱的藍可以如此畫出：小蔣時期，剛好是他們的青春年華，黨國體制又或多或少賞之福利更厚。於是台灣的民主化，竟成為他們的客體失落，又伴隨主體的年華老去與額葉萎縮，老年憂鬱呼之欲出…此時，誰是他們偏執二分視角中的敵者？當然是民主化後才浮現的民進黨。萬安姓什麼，老鐵藍都會投，因為他們只是對民進黨充滿鬱悶。

鐵票不會生鏽，但憂鬱可以走得出，只要你我回歸人性與醫學。選戰一時、人情長久。讓憂鬱少一點，也許比讓某黨鐵票少一點，更是貢獻社會？

（作者為高雄岡山空軍眷村子弟，中學歷史教師）

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