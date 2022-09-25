自由共和國》劉佩真／中國半導體業面臨內憂外患 發展情勢不容樂觀

近日中國西南地區乾旱頻傳，不僅農作物欠收，河流流域也因此減少。（美聯社）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

近期半導體業景氣瀰漫從高峰開始向下修正的局面，此從WSTS下修二○二二年全球半導體銷售額年增率由上次預測的十六．七％降至十三．九％，二○二三年更將趨緩至四．六％，顯然行業景氣已出現變化，中國半導體業也將難逃此趨緩的態勢。除此之外，來自於美中科技戰的壓力，則是目前中國半導體業所面臨最大的難題，畢竟美方不斷出招，對岸礙於現階段在半導體行業的發展功力仍有限，使其在追求自主可控供應鏈的建置時，處處遭到美國卡脖子的政策問題；另一方面，雖然中國官方為了扶植本土的半導體廠商而祭出多項優惠政策，然而人謀不贓的問題也陸續浮現，如中國半導體發展幕後推手的國家積體電路產業大基金高層，遭到官方連番調查，連總經理也遭受波及，反映內部有出現紀律腐敗的跡象，使得中國政府推動半導體業發展的雄心壯志受到衝擊；況且中國本身發展半導體業時也深刻體會到人才嚴重短缺的問題 ；顯然中國半導體業現階段正面臨內憂外患之際，整體發展情勢不容樂觀。

首先在二○二二年以來中國本身經濟情勢方面，除了房市爛尾樓的問題外，有鑑於第二季疫情大肆封城、第三季四川等地的限電風波與疫情再起的封城事件再起，均讓各主要市調與預測機構不斷下修中國經濟成長率的表現，多半認為二○二二年全年恐將跌破四％的水準，此與二○二一年八．一％相比有相當大的落差，顯然即便在中國官方不斷採取寬鬆貨幣政策、祭出振興措施，但仍不敵清零政策所帶來的負面效應，況且美中兩強對峙下也不利於產業的發展，部分外資的撤出或是對中國投資採取審慎評估的情況頻傳，代表著二○二二年對岸整體經濟大環境處於較為悲觀的情勢。

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而不論是IDC或是Gartner不斷下調二○二二年PC、平板電腦、智慧型手機等電子裝置的全球出貨量，其中主要的原因則是來自於中國需求的不振，此則反映出二○二二年下半年對岸半導體業也將面臨庫存調整的狀態，畢竟來自於資訊、通訊、消費性電子的需求未如預期，國際客戶砍單的首要對象將以負責中低階製程的中國半導體業者主，反映下半年對岸本土企業所面對的行業景氣出現轉折點將相對有感。

事實上除了景氣之外，中國產官學界最為憂心的莫過於來自於美國一波接著一波針對半導體業的圍堵攻勢，包括美國《晶片與科學法案》對中的投資限制附加條款（即獲得補貼的企業被限制在中國進行先進製程晶片投資，違反禁令者須全額退還補助款）、Chip 4四方晶片聯盟的設立讓中國晶片產業供應鏈安全受到威嚇、美國對中國祭出新的四大出口管制等，即半導體材料氧化鎵、半導體材料金剛石、開發GAAFET結構積體電路必須用到的ECAD軟體、用餘生產和開發燃氣渦輪發動機部件或系統的壓力增益燃燒（PGC）技術等，後續又延伸至美國暫停旗下所有針對AI高速運算及數據中心在中國市場的發貨，等同掐住中國後續超級運算電腦的根本。

而中國雖欲反擊，但礙於全球高階半導體設備、材料、關鍵核心晶片、EDA等多數掌握於美方企業或盟友手上，加上各國目前將半導體視為重要的戰略物資，保護主義至上使得中方難以藉由收購海外優質資產方式快速強化自身的競爭力，況且現階段要進行國際挖角相對困難，更加劇中國半導體人才不足的問題，況且美中關係已難以修復，可預見未來美對中的管制程度僅會有增無減，此對於現階段要快速提升行業國產化的局面形成雪上加霜。

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