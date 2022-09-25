自由共和國》蕭新煌／拜登連說四次會防衛台灣之後

拜登近日接受美媒權威性節目專訪時重申美國會在必要時出兵保衛台灣，引發外界熱議。（法新社）

蕭新煌／總統府資政

美國的拜登總統在九月十八日晚間播出的CBS「六十分鐘」節目專訪中，回答主持人的提問，再度明確表示當中國前所未有的入侵台灣時「美國會出兵協助防衛台灣」。值得我們深切注意的是，這是他第四度以美國總統身分公開表態美國會防衛台灣，阻止中國武力併吞台灣。前三次分別是，第一次是二○二一年八月的ABC專訪，他明言台灣與阿富汗情況截然不同，不要怕美國會放棄台灣；第二次是同年十月的市民大會，他又說「我們有承諾這應做」；第三次是今年（二○二二）年五月美日峰會，他又再說「這是我們的承諾」。

應該會令人奇怪的是，為什麼媒體老是要重提同一問題。這應該不單是輿論界關心台灣，而是拜登的前三次「衛台」言論都似乎被他的外交官員以「我們對台灣的政策沒變」這句老話來做為回應。外界於是解讀是美國官員在「修正」或「收回」總統的承諾。

請繼續往下閱讀...

我一直對這個負面的解讀不以為然，美國官員的「政策不變」說詞，並不必然在說他們的總統在「改變」對台政策，因為美國從來就沒具體地說過中國出兵時，美國「不會」協防台灣。在我看來拜登團隊三番兩次被誤為「間接否定」老闆主張的作法，根本沒必要也很不智，徒增國際間對美國外交政策的誤解；據說拜登對此也很不悅。

因此這次，白宮國安團隊Kurt Campbell就馬上回應表明總統說的就是如此，不言自清，他也再加上一句「美國對台政策一致和沒變」。這總算把美國一向的對台政策與總統幾次的承諾貫穿在一起。希望外界的混亂可以減少，誤解也可以避免。

在這次的訪問中，拜登不但又澄清台灣與烏克蘭情況不同，意指對烏不派兵，對台會派兵。他又主動提台獨議題，說是「我們不鼓勵台獨，但台灣對獨立有自己的判斷，這由台灣自己決定」。換言之，他選擇不用美國外交圈慣用較負面的「不支持台獨」，而以較不那麼負面的「不鼓勵台獨」來表達他的立場。這真是誠哉斯言；雖是個年老總統，思路卻相當開明新潮！

美國的媒體和智庫的反應也比以前積極，說它是「暗示美政策轉向」和「戰略模糊二．○」，更說它對「戰略清晰靠進一步」。我的見解也是如此，而且也很佩服拜登願意不厭其煩的一再承諾防衛台灣的心跡。我也對美國軍方，如國防部、第七艦隊司令、空軍副參謀長和空軍部長近來的嚴正防中，積極護台海穩定和平的論調，表持支持。

批評者和反對者則依然依其懼中、媚中的心態擔心拜登一再的直白和真言會促成助長中國對統一的急迫感和接下來的嚇阻力，這將得不償失。部分台灣的「懼中」統派看來也有類似的反應；只是這次似乎對拜登的「捍衛台灣」主張，則又說成美國抗中保台，只是美國利益，未必是台灣利益，來模糊焦點，也讓人覺得不可思議。中國的一貫反彈，就是表示堅決反對，並向美方提出交涉，警告不要站在十四億人民的對立面，也警告台灣倚美獨立是死路一條。

我不知道，拜登會不會再不久後的將來再五度提出「護衛台灣」的主張。但經過這四次「衛台」之說的政策漣漪之後，我相信美國對中國出兵入侵台灣，出兵保衛台灣的立場及其大戰略主張，應該會愈來愈清晰和明確。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法