自由廣場》一個媽媽談傲慢高虹安

◎ 陳佑安

前天民眾黨新竹市長參選人高虹安為了辯護她的博士論文抄襲案，講了一段讓所有家長震驚的話：「我高虹安今天從小到大，北一女，台大不說，師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水。」

這口氣無限傲慢，更糟的是高虹安的教育觀念嚴重偏差，這樣的人格特質要怎麼當一個市長，制定新竹市教育局政策呢？難道一旦她當選新竹市長，要說考得上台大的小朋友才是好棒棒，考不上台大的小朋友都很爛，一點不棒嗎？

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我總是跟我家的小朋友說你喜歡什麼就去努力什麼，發揮你的專長最重要，你書讀得好或不好，考不考得上好學校都不影響你的價值！你可能只有某一科成績很好，或運動很好，畫圖很好，手做很好，音樂很好，考不上明星學校，但沒有關係，人生的價值不是只有讀書。只要你對喜歡的事情努力去追求，發揮你的興趣與專長，你都是最棒的！教育不是該給每個特長不同的孩子肯定，而不是看不起他們，打擊他們的自信心嗎？

看得出來高虹安有十分傲慢的人格特質，把人分等級，看高不看低，十分勢利。這樣的人能做得到對高社經階層市民和低社經階層市民的權益都一視同仁盡心盡力嗎？能苦民所苦、同理心照顧市民嗎？

（作者為財經研究人員，嘉義縣民）

羅一鈞·黃瑞仁·高虹安

◎ 亦云

新竹市長候選人、現任立委高虹安被周刊踢爆論文未註明出處疑似抄襲後，開記者會時自己戰起學歷，還講起當年勇：「北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去…不是像什麼中華大學夜間部…」

我們不知道高所謂的「師大榜首」是指她念的系或者師大所有系，但台灣有兩千多個系，只算大專院校數目也有一百多所，她考上的系所也非那個類組的前幾志願，炫耀自己是「榜首」，那麼考得比她好、只是不想念師大或教育系，所以不是班上第一名進去的人，要叫什麼？

真正有資格臉不紅氣不喘地自稱「榜首」的，應該是那次考試類組最高分的榜首吧。有不少聯考榜首後來成為活躍在各個領域的知名人物，比如防疫先鋒羅一鈞，可是，你可曾聽過羅一鈞在公開場合說過一句「我是榜首」嗎？沒有，雖然他確實是。

甚至還有低調到沒人知道的，比如進行中的台大校長遴選，候選人之一的前台大雲林分院院長黃瑞仁，可能沒幾個人知道他正是全國三類組（當時叫丙組）榜首。而且那時只有一次考試，是毫無疑義的「榜首」，現在跟高虹安一樣正在競選，只是一個選校長一個選市長，同樣必須盡量呈現自己的優點，但黃瑞仁有炫耀「我是當年全國榜首」嗎？不是說當榜首很丟臉，而是，真正的人才都知道，榜首跟後來的成就無關，成就好無須榜首名號，成就不好則有辱榜首名稱之嫌，沒什麼好提的，謙虛低調的努力做事就對了。

（作者為女醫師，台大校友）

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